Израел въведе в експлоатация лазерната система „Железен лъч“ за противовъздушна отбрана

Израелското министерство на отбраната съобщи, че е разположило новата лазерна система „Железен лъч“ (Iron Beam) за нуждите на военновъздушните сили, с цел прихващане на въздушни заплахи.
Основните разработчици на системата – отделът за научноизследователска и развойна дейност на министерството и военният доставчик Rafael – официално я предадоха на ВВС по време на церемония в северната част на Израел.
Предаването на системата бележи ключов етап в проект, разработван повече от десетилетие.
Новата лазерна система има за цел да повиши ефективността и значително да намали разходите за прихващане на ракети, като ще допълва съществуващите израелски способности за противовъздушна отбрана, включително системата „Железен купол“.
„Железният купол“ осигурява защита на къси разстояния срещу ракети и артилерийски снаряди, докато системата „Прашката на Давид“ и по-новите поколения ракети „Стрела“ – разработени съвместно със САЩ – са предназначени за унищожаване на балистични ракети.
В началото на декември министерството на отбраната обяви, че „Железен лъч“ е готова за оперативно използване и ще бъде въведена в експлоатация до края на месеца.
По време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, израелската ракетна отбрана не успя да прехване всички ракети, изстреляни от Техеран.
След конфликта Израел призна, че над 50 ракети са поразили територията на страната, което е довело до смъртта на 28 души.
железните лазерни системи няма да ги спасят ,ето какво пише в еврейската свещенна книга……….. Йеремия 4:5-7 (Синодален превод):
5 Възвестете на Юда и прогласете в Йерусалим и кажете: Затръбете с тръба по земята; извикайте силно и речете: Съберете се, и нека влезем в укрепените градове.
6 Издигнете знаме към Сион, бягайте, не се спирайте; защото Аз ще докарам зло от север, и голяма погибел.
7 Лъвът възлезе от гъсталака си, и изтребителят на народите тръгна, излезе от мястото си, за да запусти земята ти, и за да бъдат съсипани градовете ти та да останат без жители..
Ejder Remzioglu бягай да спиш, Калитко!