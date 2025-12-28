Израел въведе в експлоатация лазерната система „Железен лъч“ за противовъздушна отбрана

Израелското министерство на отбраната съобщи, че е разположило новата лазерна система „Железен лъч“ (Iron Beam) за нуждите на военновъздушните сили, с цел прихващане на въздушни заплахи.

Основните разработчици на системата – отделът за научноизследователска и развойна дейност на министерството и военният доставчик Rafael – официално я предадоха на ВВС по време на церемония в северната част на Израел.

„За първи път в света мощна лазерна система за прихващане достигна пълна оперативна зрялост, като успешно изпълни множество тестове“, заяви министърът на отбраната Израел Кац, цитиран в официално изявление.

„Това монументално постижение изпраща важно послание към нашите врагове, близки и далечни: не ни предизвиквайте, или ще понесете тежки последствия“, добави той.

Предаването на системата бележи ключов етап в проект, разработван повече от десетилетие.

„Израел стана първата страна в света, която разполага с оперативна лазерна система за прихващане на въздушни заплахи, включително ракети и снаряди“, заяви Ювал Стейниц, председател на Rafael.

Новата лазерна система има за цел да повиши ефективността и значително да намали разходите за прихващане на ракети, като ще допълва съществуващите израелски способности за противовъздушна отбрана, включително системата „Железен купол“.

„Железният купол“ осигурява защита на къси разстояния срещу ракети и артилерийски снаряди, докато системата „Прашката на Давид“ и по-новите поколения ракети „Стрела“ – разработени съвместно със САЩ – са предназначени за унищожаване на балистични ракети.

В началото на декември министерството на отбраната обяви, че „Железен лъч“ е готова за оперативно използване и ще бъде въведена в експлоатация до края на месеца.

По време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, израелската ракетна отбрана не успя да прехване всички ракети, изстреляни от Техеран.

След конфликта Израел призна, че над 50 ракети са поразили територията на страната, което е довело до смъртта на 28 души.