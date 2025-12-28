НА ЖИВО
          Израел въведе в експлоатация лазерната система „Железен лъч" за противовъздушна отбрана

          2
          50
          „Железен лъч" е високоенергийна лазерна оръжейна система (HELWS) от клас 100 kW. Снимка: Израелско министерство на отбраната
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелското министерство на отбраната съобщи, че е разположило новата лазерна система „Железен лъч“ (Iron Beam) за нуждите на военновъздушните сили, с цел прихващане на въздушни заплахи.

          Основните разработчици на системата – отделът за научноизследователска и развойна дейност на министерството и военният доставчик Rafael – официално я предадоха на ВВС по време на церемония в северната част на Израел.

          „За първи път в света мощна лазерна система за прихващане достигна пълна оперативна зрялост, като успешно изпълни множество тестове“, заяви министърът на отбраната Израел Кац, цитиран в официално изявление.

          „Това монументално постижение изпраща важно послание към нашите врагове, близки и далечни: не ни предизвиквайте, или ще понесете тежки последствия“, добави той.

          Предаването на системата бележи ключов етап в проект, разработван повече от десетилетие.

          „Израел стана първата страна в света, която разполага с оперативна лазерна система за прихващане на въздушни заплахи, включително ракети и снаряди“, заяви Ювал Стейниц, председател на Rafael.

          Новата лазерна система има за цел да повиши ефективността и значително да намали разходите за прихващане на ракети, като ще допълва съществуващите израелски способности за противовъздушна отбрана, включително системата „Железен купол“.

          „Железният купол“ осигурява защита на къси разстояния срещу ракети и артилерийски снаряди, докато системата „Прашката на Давид“ и по-новите поколения ракети „Стрела“ – разработени съвместно със САЩ – са предназначени за унищожаване на балистични ракети.

          В началото на декември министерството на отбраната обяви, че „Железен лъч“ е готова за оперативно използване и ще бъде въведена в експлоатация до края на месеца.

          По време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, израелската ракетна отбрана не успя да прехване всички ракети, изстреляни от Техеран.

          След конфликта Израел призна, че над 50 ракети са поразили територията на страната, което е довело до смъртта на 28 души.

          2 КОМЕНТАРА

          1. железните лазерни системи няма да ги спасят ,ето какво пише в еврейската свещенна книга……….. Йеремия 4:5-7 (Синодален превод):
            5 Възвестете на Юда и прогласете в Йерусалим и кажете: Затръбете с тръба по земята; извикайте силно и речете: Съберете се, и нека влезем в укрепените градове.
            6 Издигнете знаме към Сион, бягайте, не се спирайте; защото Аз ще докарам зло от север, и голяма погибел.
            7 Лъвът възлезе от гъсталака си, и изтребителят на народите тръгна, излезе от мястото си, за да запусти земята ти, и за да бъдат съсипани градовете ти та да останат без жители..

