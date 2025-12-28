Извънредно заседание на Съвета за сигурност заради признаването на Сомалиленд от Израел

Съветът за сигурност на ООН ще се събере утре на извънредна среща във връзка със спорното решение на Израел да признае Сомалиленд за независима държава, съобщи ДПА.

Малко преди заседанието 21 мюсюлмански държави разпространиха обща декларация, в която предупреждават, че израелският ход ще има сериозни последици за стабилността в Африкански рог и в региона на Червено море.

„Това решение ще има тежки последици за мира и сигурността в Африканския рог и региона на Червено море като цяло“, се посочва в съвместната позиция.

Сомалиленд е преобладаващо мюсюлмански район в Северна Сомалия с население от няколко милиона души, който функционира като фактически самостоятелно образувание вече повече от три десетилетия, без да е международно признат. В декларацията, публикувана от Катар, подписалите страни заявяват, че „ясно и недвусмислено се противопоставят на израелския ход“, определяйки го като тежко нарушение на принципите на международното право.

В текста се осъждат и „опитите за принудително изселване на палестинския народ от земите му“. Тази формулировка е включена на фона на появили се информации, че признаването на Сомалиленд може да е свързано с планове за преместване на палестинци от Газа.

Външният министър на Сомалиленд Абдирахман Дахир Адам обаче заяви пред израелската телевизия Канал 12, че решението няма никаква връзка с конфликта в Газа.

От канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху посочиха, че признаването е направено „в духа на Авраамови споразумения“, в рамките на които няколко арабски държави нормализираха отношенията си с Израел. Вестник Таймс ъф Израел отбелязва, че Обединени арабски емирства, Бахрейн и Мароко, които са част от тези споразумения, не са сред подписалите общата декларация.

В петък Израел стана първата държава в света, признала отцепилата се територия за независима, което предизвика остри реакции от правителството на Сомалия и от редица регионални партньори. Решението беше обявено само дни преди Сомалия да поеме ротационното председателство на Съвета за сигурност на ООН, отбелязва ДПА.