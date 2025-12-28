НА ЖИВО
          Юлиан Рьопке: Руската армия превзе Гуляйполе само за четири седмици

          Русия превзе Гуляйполе
          Русия превзе Гуляйполе
          Руската армия е превзела Гуляйполе в Запорожка област, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке, като подчертава, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили града само за четири седмици.

          „Руската окупационна армия превзе Гуляйполе в Запорожка област. Боевете за града, с население от около 12 000 души преди войната, срещу отстъпващи по сила украински защитници, продължиха само четири седмици“, пише Рьопке.

          Припомняме, че вчера президентът на Русия Владимир Путин обяви превземането на Гуляйполе, но украинският Генерален щаб отрече това.

          Война

          Паника в Гуляйполе: ВСУ избягаха от команден пункт след атака на ДРГ от трима руснаци

          Иван Христов -
          Команден пункт на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Гуляйполе, Запорожка област, е бил изоставен без бой поради дезорганизация на отбраната, паника сред личния...
          Война

          Тежки боеве при Покровск, ВСУ контраатакуват на цялото направление

          Иван Христов -
          В района на Покровск при Гришино се водят тежки битки, пише Military Analytics. Руската армия е успяла да се закрепи в покрайнините на населеното...
          Война

          ВСУ ликвидираха над 100 руски спецназовци при операция с дронове в Бердянское

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешна операция  подразделение на руски специални части от Усурийск в Донецка област, съобщи Роберт „Мадяр“ Бровди, командир...

