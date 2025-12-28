Руската армия е превзела Гуляйполе в Запорожка област, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке, като подчертава, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили града само за четири седмици.

„Руската окупационна армия превзе Гуляйполе в Запорожка област. Боевете за града, с население от около 12 000 души преди войната, срещу отстъпващи по сила украински защитници, продължиха само четири седмици“, пише Рьопке.

Припомняме, че вчера президентът на Русия Владимир Путин обяви превземането на Гуляйполе, но украинският Генерален щаб отрече това.