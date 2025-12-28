Кирило Буданов: Трябва да откъснем Русия от Китай

Новата стратегия за национална сигурност на САЩ призовава за възстановяване на дипломатическите и търговските отношения с Русия. Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, обясни в интервю пред „Суспилное“, че основният противник на САЩ – и това е официално – е Китай, поради което Вашингтон смята задълбочаването на сътрудничеството между Москва и Пекин за сериозна заплаха.
„Трябва по някакъв начин да се опитаме да откъснем Москва от Пекин. А за да ги разделим, трябва да предложим нещо. Така че тук няма нищо необичайно“, посочи началникът на украинското военно разузнаване.
Русия е страна с голяма територия и огромни ресурси, отбеляза той. Други – европейски – държави обаче се занимават конкретно с Украйна. Буданов обаче добавя, че по време на минали войни също е имало чести контакти, комуникация и търговия с агресори, така че „няма нищо изненадващо в тази ситуация“.
И тоя си е повярвал
Урсула заяви, че ще продължи да оказва натиск върху Кремъл и през 2026-та.
Първо, за Кремъл нейният натиск е като бирена капачка върху капака на вряща тенджера.
Второ, рисковано е, ако смята да се прави на шефка и през следващата година. Ще практикува в затворническа килия.
Навсякъде КИРИЛ ,тоз Кирило !!!!Изкривени мозъци !!!!
Ами давай,откъсне я да те видим.Китай знае,че е следващия за разлика от тебе.
СМЯХ В ЗАЛАТА
Нациски създания
Няма да стане, някой пак открил топлата вода 🤣
Като я хванете за х..
Няма да стане
Ще им откъснете ДЕДОВИЯ .
И тоя е голям кретен!
Кой си ти да решаваш КОЙ
Мисията невъзможна!!!
Смешник
гений, ама много умно туй момче бе…
Малоумник.Иди дръпни една магистрала и бегай да играеш.
Освен да се наведете и да го отнесете ,друг резултат няма да има! Малко ви е че се изрепчихте на една велика сила ,сега ще лъзгате друга!
Наистина по глупав народ от усраинците няма!!!
Как ще откъснеш русия от Китай бе будинов май и ти си на бялите прахчета то Украйна няма да я има
Ти може само да го духаш.
Фашиски нациски фантазии…
Олигофрен
Някакво МИЗЕРНО корумпирано източноевропейско НИЩОЖЕСТВО-решило да казва на „света“ какво „ТРЯБВА…“….Ужас 🙁
Споко Кире. Той Си ще си откъсне сам каквото му трябва от Руслямистан. Вече е свършил доста работа на изток.
Joro Peichev и ти си много прост и злобен!
По -добре първо поискайте отговор от любящият ви днес Запад защо чак сега ви залюби ,а преди 20 години ,когато прие България в ЕС не искаше и дума да става за вас ?
Е кои сте вие, че да влияете на хода на световната политика? Геополитиката е за големите. Другото е само приказки.
Кои вие ?Не сте дорасли да си имате работа с такива Велики държави,като Русия и Китай.СМЕШНИЦИ!
Абе всички откачалки началници в украармията.
ВСЕ ЕДНО ДА ОТКЪСНЕТЕ ДЕТЕ ОТ МАЙКА , НЕЩАСТЕН ПЛАЗМОДИЙ
Мишки
Krasi Djambazov Нали?! На някой паркинг да не те срещат само🤣
Наследството на Кисинджър, която глупавите либерали в САЩ съсипаха.
Санкционирайте китайците…
И този ли червей, стана геополитик 🤣🤣🤣🤣
Пътник
Крайно време е на теб амебо да ти откъснат главата!
Изнасяйте златните кенефи
Хахасххасхах 🤣
Мда, турците до сега викаха, „Най-харесвам задния акъл на българина!“ Сега спокойно могат да го трансформират за украинеца…
Павлина Джарова Павлино….изобщо не ни дреме за личните ти контакти със турците и какво точно са ти викали докато са констатирали ,,задния ти акъл“….многократно може би…ама ни мешай и нас БЪЛГАРИТЕ във екзотичния си начин на живот със посещенията си у комшийте ай сиктир….
Е то вие ги събрахте,сега искате обратното…
Ще я откъснете в някои друг живот? Няма да стане.
Това е кух лозунг за заблуда на наивниците, който да обясни и оправдае логично про-кремълската политика на оранжевия трипер. Рашката вече е дребна провинция на Китай, този процес е необратим.