          Кирило Буданов: Трябва да откъснем Русия от Китай

          Кирило Буданов
          Кирило Буданов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Новата стратегия за национална сигурност на САЩ призовава за възстановяване на дипломатическите и търговските отношения с Русия. Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, обясни в интервю пред „Суспилное“, че основният противник на САЩ – и това е официално – е Китай, поради което Вашингтон смята задълбочаването на сътрудничеството между Москва и Пекин за сериозна заплаха.

          „Трябва по някакъв начин да се опитаме да откъснем Москва от Пекин. А за да ги разделим, трябва да предложим нещо. Така че тук няма нищо необичайно“, посочи началникът на украинското военно разузнаване.

          Русия е страна с голяма територия и огромни ресурси, отбеляза той. Други – европейски – държави обаче се занимават конкретно с Украйна. Буданов обаче добавя, че по време на минали войни също е имало чести контакти, комуникация и търговия с агресори, така че „няма нищо изненадващо в тази ситуация“.

          43 КОМЕНТАРА

          2. Урсула заяви, че ще продължи да оказва натиск върху Кремъл и през 2026-та.
            Първо, за Кремъл нейният натиск е като бирена капачка върху капака на вряща тенджера.
            Второ, рисковано е, ако смята да се прави на шефка и през следващата година. Ще практикува в затворническа килия.

          4. Ами давай,откъсне я да те видим.Китай знае,че е следващия за разлика от тебе.

          17. Освен да се наведете и да го отнесете ,друг резултат няма да има! Малко ви е че се изрепчихте на една велика сила ,сега ще лъзгате друга!
            Наистина по глупав народ от усраинците няма!!!

          18. Как ще откъснеш русия от Китай бе будинов май и ти си на бялите прахчета то Украйна няма да я има

          22. Някакво МИЗЕРНО корумпирано източноевропейско НИЩОЖЕСТВО-решило да казва на „света“ какво „ТРЯБВА…“….Ужас 🙁

          23. Споко Кире. Той Си ще си откъсне сам каквото му трябва от Руслямистан. Вече е свършил доста работа на изток.

          24. По -добре първо поискайте отговор от любящият ви днес Запад защо чак сега ви залюби ,а преди 20 години ,когато прие България в ЕС не искаше и дума да става за вас ?

          25. Е кои сте вие, че да влияете на хода на световната политика? Геополитиката е за големите. Другото е само приказки.

          26. Кои вие ?Не сте дорасли да си имате работа с такива Велики държави,като Русия и Китай.СМЕШНИЦИ!

          37. Мда, турците до сега викаха, „Най-харесвам задния акъл на българина!“ Сега спокойно могат да го трансформират за украинеца…

            • Павлина Джарова Павлино….изобщо не ни дреме за личните ти контакти със турците и какво точно са ти викали докато са констатирали ,,задния ти акъл“….многократно може би…ама ни мешай и нас БЪЛГАРИТЕ във екзотичния си начин на живот със посещенията си у комшийте ай сиктир….

            • Това е кух лозунг за заблуда на наивниците, който да обясни и оправдае логично про-кремълската политика на оранжевия трипер. Рашката вече е дребна провинция на Китай, този процес е необратим.

