Новата стратегия за национална сигурност на САЩ призовава за възстановяване на дипломатическите и търговските отношения с Русия. Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, обясни в интервю пред „Суспилное“, че основният противник на САЩ – и това е официално – е Китай, поради което Вашингтон смята задълбочаването на сътрудничеството между Москва и Пекин за сериозна заплаха.

- Реклама -

„Трябва по някакъв начин да се опитаме да откъснем Москва от Пекин. А за да ги разделим, трябва да предложим нещо. Така че тук няма нищо необичайно“, посочи началникът на украинското военно разузнаване.

Русия е страна с голяма територия и огромни ресурси, отбеляза той. Други – европейски – държави обаче се занимават конкретно с Украйна. Буданов обаче добавя, че по време на минали войни също е имало чести контакти, комуникация и търговия с агресори, така че „няма нищо изненадващо в тази ситуация“.