      неделя, 28.12.25
          Европа Политика

          Кремъл настоява за „смело решение“ за Донбас като условие за край на войната

          Красимир Попов
          Кремъл призова Украйна да вземе „смело решение“ по въпроса за Донбас, което според Русия би довело до прекратяване на войната.

          Руската страна заяви, че Москва и Вашингтон споделят оценката, че евентуално прекратяване на огъня „само би удължило конфликта“, без да бъдат решени първопричините за него.

          „Едно временно прекратяване на огъня само би удължило конфликта, без да реши причините за него“, посочват от Кремъл.

          Кремъл не даде конкретика какво точно включва исканото „смело решение“, нито какви условия Москва смята за необходими, за да бъде постигнато устойчиво прекратяване на бойните действия.

