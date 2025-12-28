НА ЖИВО
          Война

          Лавров: Европейски войски в Украйна ще бъдат третирани като законна военна цел

          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Военни контингенти от европейски държави, които биха били изпратени в Украйна в рамките на т.нар. „коалиция на желаещите“, ще се превърнат в законна цел за въоръжените сили на Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за агенция ТАСС.

          По думите му, разговорите в Европа за евентуално разполагане на войски в Украйна показват липса на отговорност както към украинското население, така и към собствените граждани на европейските държави. Лавров подчерта, че Москва многократно е отправяла ясно предупреждение по този въпрос.

          „Амбициите на европейските политици буквално замъгляват погледа им. Те не само не съжаляват украинците, но, изглежда, не съжаляват и собственото си население. Как иначе да се обяснят продължаващите в Европа разговори за изпращане на военни контингенти в Украйна във формат ‘коалиция на желаещите’. Вече сто пъти заявихме, че в такъв случай те ще станат законна цел за нашите въоръжени сили“, заяви Лавров.

          В средата на декември лидери на водещи европейски държави обявиха, че бъдещите гаранции за сигурността на Киев трябва да включват създаването на ръководени от Европа „многонационални сили за Украйна“. Според тях подобен формат би имал за цел да засили стабилността и отбранителния капацитет на страната.

          Малко след тези изявления министърът на отбраната на Великобритания, Джон Хийли, съобщи, че държавите, участващи в обсъжданата „коалиция на желаещите“, вече са повишили нивото на бойна готовност на своите въоръжени сили. По думите му това се прави в подготовка за евентуално изпращане на военни части в Украйна.

          Изявленията на Лавров допълнително изострят риториката около възможното пряко военно ангажиране на европейски страни в конфликта и подчертават рисковете от по-широка ескалация между Русия и Запада.

          1. Как само квичат евро наведените но валяка мачка ! Споко ще дойде и вашият ред! Ще лазите в калта и ще учите руски!

          4. Искал терористичната ти държава да бъде изтрита от лицето на земята. Нали си виждате как
            воюва пишман армията ви срещу украинския народ.
            Прокълнати и изолирани сте от целия демократичен свят. Дори агент “ Краснов“ не може да
            ви помогне защото предстои инпийчмът.
            Нека и Бог да помогне агресорите убийци и техните поддръжници
            да, бъдат наказани с Божието си наказание.

          8. Доста малоумни укрофашаги и тролове яко се набират и плюят Маа ви малоумна деа, но кервана си върви кучетата си лаят

          15. Тоз чичак е за нафталин!
            Как в тази „велика страна“ не се роди един нормален политик, а всички са с отклонения?!

          20. Чакай,бе. Нали те ща бъдат разположени след като се постигне примирие ? Или имате намерения изобщо да не спазвате документа за примирие

            • Dimtcho Topalov ами не ги спазват ,дойде Джонсън и им заповяда да се бият отново! А руските войски се бяха оттеглили вече от Киев.

              • Наско Димов Те не се оттеглиха. Бяха разбити и изгонени оттам. Още стоят танковете край Киев и ръждясват

            • Dimtcho Topalov Те кога са спазвали подписан документ? Най-мръсните лъжци и убийци в света! Нямат равни в това отношение

            • Dimtcho Topalov това е руската шизофрения, на която вярват и нашите рашистопитеци, ренегати

            • Boiko Adamov Толкова сте смешни в своите опити да величаете нацисти,и Хитлер така мислеше…и Наполеон….и Карл ……и всичките те заминаха безславно в небитието от Руската Сила. Не разсмивайте хора,моля ви се🤣

          22. А КИТАЙЦИ,КОРЕЙЦИ ИНДИИЦИ И ,КАКВИ ЛИ НЕ ОЩЕ ИЗПРАТЕНИ ОТ МОСКВА В МЕСОМЕЛАЧКАТА УКРАЙНА ,КАКВИ ДА ГИ ТРЕТИРАМЕ БРЕ ПИЯНДЕ НЕИЗТРЕЗНЯЛО……..

          23. Много ясно,чий ще го дирят там? Тръгнали за пари да убиват славяне.Такава сган трябва да се уничтожава в корен,само престъпници и наркомани се записват в наемници. А редовна войска европейска няма как да стъпи там,щото директно дадена държава официалн о влиза във война с Русия и ще бъде легитимна цел за военни действия.Да спрат кокаина тези еврогадове и да погледнат реално на нещата.Америка вече е разбрала кой ще е Победителя и се е дръпнала,щото тя НИКОГА не върви със губещите,за да не изгуби част от влиянието.

            • Ники Гергушки ,те молбите за прием при Св.Петър са си ги написали още щом са влезли там.

          25. Това вече е факт , колко френски и английски наемници заминаха при свети Петър около Одеса

