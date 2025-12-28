Военни контингенти от европейски държави, които биха били изпратени в Украйна в рамките на т.нар. „коалиция на желаещите“, ще се превърнат в законна цел за въоръжените сили на Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за агенция ТАСС.

По думите му, разговорите в Европа за евентуално разполагане на войски в Украйна показват липса на отговорност както към украинското население, така и към собствените граждани на европейските държави. Лавров подчерта, че Москва многократно е отправяла ясно предупреждение по този въпрос.

„Амбициите на европейските политици буквално замъгляват погледа им. Те не само не съжаляват украинците, но, изглежда, не съжаляват и собственото си население. Как иначе да се обяснят продължаващите в Европа разговори за изпращане на военни контингенти в Украйна във формат ‘коалиция на желаещите’. Вече сто пъти заявихме, че в такъв случай те ще станат законна цел за нашите въоръжени сили“, заяви Лавров.

В средата на декември лидери на водещи европейски държави обявиха, че бъдещите гаранции за сигурността на Киев трябва да включват създаването на ръководени от Европа „многонационални сили за Украйна“. Според тях подобен формат би имал за цел да засили стабилността и отбранителния капацитет на страната.

Малко след тези изявления министърът на отбраната на Великобритания, Джон Хийли, съобщи, че държавите, участващи в обсъжданата „коалиция на желаещите“, вече са повишили нивото на бойна готовност на своите въоръжени сили. По думите му това се прави в подготовка за евентуално изпращане на военни части в Украйна.

Изявленията на Лавров допълнително изострят риториката около възможното пряко военно ангажиране на европейски страни в конфликта и подчертават рисковете от по-широка ескалация между Русия и Запада.