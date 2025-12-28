Лийдс си тръгна с равенство от гостуването на Съндърланд

Съндърланд и Лийдс завършиха при 1:1 в първата неделна среща от 18-ия кръг в Премиър лийг. Мачът бе на „Стейдиъм ъф лайт“.

Единственото попадение през първата част вкара Симон Адингра, след асистенция на Гранит Джака. Това е първо попадение на Адингра за „черните котки“.

В последствие Джо Родън от състава на Лийдс се контузи и бе заменен от Ао Танака. Равенството бе възстановено от Доминик Калвърт-Люин, който изравни за Лийдс две минути след началото на второто полувреме.

По време на целия мач Илия Груев-младши така и не се появи в игра от пейката.

След регистрираното равенство Съндърланд са 7-и с 28 точки, а Лийдс е на позиция номер 16 с 20 пункта.