Матей Казийски и Цветан Соколов помогнаха на Халкбанк за победа номер 11 в първенството

Българските волейболисти Матей Казийски и Цветан Соколов и тимът на Халкбанк (Анкара) записаха 11-а победа в турския елит. Воденият от Радостин Стойчев тим надделя над Истанбул Генчлик с 3:2 (25:23, 23:25, 21:25, 25:22, 15:11) в среща от 13-и кръг.

- Реклама -

Халкбанк е втори в таблицата с 31 точки (11 победи, 2 загуби), Истанбул Генчлик е четвърти с 28 точки (9 победи, 4 загуби).

Матей Казийски се отчете с 16 точки. Цецо Соколов бе най-резултатен с 23 точки (1 ас, 1 блокада). Йоанди Леал добави 19 точки (2 аса, 1 блокада). За съперника Лусиано Палонски се отчете с 25 точки (1 блокада), с 22 точки завърши Мортеза Шарифи (2 аса, 2 блокади).

В следващия кръг Халкбанк среща Алания с Георги Сеганов на 11 януари (неделя), от 13:00 ч. б.в. Истанбул Генчлик среща Газиантеп Генчлик Спор.