Милан задмина Интер след класика срещу Верона

Милан разби с 3:0 Верона на „Джузепе Меаца“ за финал на 2025 година. С този успех селекцията на Масимилиано Алегри оглави поне временно класирането в Серия „А“. Успехът за „росонерите“ бе изкован след попадения на Кристиан Пулишич и Кристофър Нкунку.

Именно американецът откри резултата в добавеното време на първото полувреме. При центриране от корнер Адриен Рабио свали с глава топката за Пулишич, който заби десетия си гол през този сезон – 1:0.

Почти веднага след антракта Милан удвои преднината си. В 48-ата минута Нкунку отбеляза дебютното си попадение в Серия „А“. Той реализира дузпа, която сам си изработи след нарушение на Виктор Нелсон.

Френският щурмовак трябваше да чака само пет минути за втория си гол в италианския елит. Модрич опита далечен шут, който първо претърпя рикошет, а след това беше избит от Лоренцо Монтипо в гредата. Нкунку обаче дебнеше и дотича до топката и се разписа за втори път в мача – 3:0.

Така Милан събра актив от 35 точки на върха на класирането. „Росонерите“ имат две точки повече от Интер, който тази вечер гостува на Аталанта. От своя страна Верона остана на 18-ата позиция с 12 пункта на сметката си.