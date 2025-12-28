Нападения с нож в парижкото метро: заподозреният е освободен и настанен в психиатрична болница

Заподозреният за нападенията с нож над три жени в парижкото метро е бил освободен от ареста и преместен в психиатрична болница, съобщиха прокурорите.

- Реклама -

Мъжът беше задържан по подозрение, че на 26 декември е намушкал три жени в метрото на Париж, докато празненствата за края на годината в столицата са били в разгара си.

Трите жертви са били нападнати на три различни места по линия 3, която преминава през централната част на града. Те са получили наранявания, но без опасност за живота, предаде АФП.

Продължителното задържане от полицията не е било подходящо за заподозрения, защото „се счита за несъвместимо с неговото здравословно състояние“, съобщи прокуратурата.

Полицията е използвала камери за видеонаблюдение и инструменти за проследяване на мобилни телефони, за да открие 25-годишния заподозрян в региона Вал д’Уаз, северно от Париж. Транспортната полиция е започнала разследване за опит за убийство и нападение с оръжие.

От Министерство на вътрешните работи на Франция съобщиха, че мъжът е гражданин на Мали, осъден през януари 2024 г. за кражба с утежняващи обстоятелства и сексуално посегателство. След освобождаването си през юли той е бил задължен да напусне Франция.

Първоначално мъжът е бил настанен в административен арест, но поради невъзможност да получи консулски документ за пътуване, необходим за депортирането му, е бил освободен след 90 дни, както изисква френското законодателство.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес призова миналата седмица за „максимална бдителност“ по време на празничния сезон.

Причината е „много високата степен на терористична заплаха“ и „рискът от обществени безредици“, подчерта Нунес, като специално настоя за засилена сигурност в обществения транспорт.