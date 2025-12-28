НА ЖИВО
          Наводненията в Южна Испания взеха нова жертва, хора остават в неизвестност

          Снимка: Sky News
          Няколко души все още са в неизвестност в района на Малага след проливните дъждове, съобщава „Фигаро“. Регионът, който е на предната линия на климатичните промени, остава силно травмиран от опустошителните наводнения във Валенсия през октомври 2024 г.

          Тялото на човек беше открито в неделя в Южна Испания, след като проливни дъждове предизвикаха тежки наводнения, съобщиха испанските спасителни служби.

          „Тялото на човек е намерено в района, където се извършва издирването на изчезнали лица в Алаурин ел Гранде, Малага“, съобщиха те в X, като добавиха, че „екипите продължават да работят“ на място.

          Още един човек остава в неизвестност в района на Малага, а друг – в близост до Гранада.

          Испания е една от най-засегнатите от климатичните промени страни в Европа, с все по-продължителни горещи вълни през лятото и зачестили проливни дъждове, подхранвани от увеличаването на парниковите газове в резултат на човешката дейност. Страната все още се възстановява от бедствието през октомври 2024 г., когато повече от 230 души загинаха, основно във Валенсия.

          В неделя видеоклипове в социалните мрежи показаха наводнени улици в редица населени места в Южна Испания, докато спасителните екипи работеха по отстраняването на щетите.

          „Продължаваме издирването на трима души, изчезнали след проливните дъждове – двама близо до Малага и един недалеч от Гранада“, заяви Гражданската гвардия в X.

          Испанската национална метеорологична агенция понижи нивото на предупреждение в Андалусия от червено на оранжево в неделя сутринта, но проливните дъждове се изместиха към крайбрежието на Валенсия, където рискът от нови наводнения остава висок.

          „Проливни дъждове по южното крайбрежие на Валенсия с риск от наводнения“, предупреди метеорологичната служба, като уточни, че червен код за опасност остава в сила до 19:59 ч. в неделя.

          Съседният регион Мурсия също беше засегнат от силните валежи. Новите наводнения идват малко повече от година след катастрофалното бедствие, което предизвика обществено недоволство заради начина на оповестяване и провеждането на спасителните операции.

          Разследването на действията на регионалните власти по време на трагедията от 2024 г. продължава и остава обект на засилен медиен интерес. Под силен обществен натиск десният регионален президент Карлос Масон подаде оставка в началото на ноември.

          В силно децентрализираната политическа система на Испания управлението на бедствията, особено тези, свързани с климата, е отговорност на регионалните власти, което продължава да бъде предмет на остри политически спорове.

