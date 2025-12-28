Наводненията в Южна Испания взеха нова жертва, хора остават в неизвестност

Няколко души все още са в неизвестност в района на Малага след проливните дъждове, съобщава „Фигаро“. Регионът, който е на предната линия на климатичните промени, остава силно травмиран от опустошителните наводнения във Валенсия през октомври 2024 г.
Тялото на човек беше открито в неделя в Южна Испания, след като проливни дъждове предизвикаха тежки наводнения, съобщиха испанските спасителни служби.
Още един човек остава в неизвестност в района на Малага, а друг – в близост до Гранада.
Испания е една от най-засегнатите от климатичните промени страни в Европа, с все по-продължителни горещи вълни през лятото и зачестили проливни дъждове, подхранвани от увеличаването на парниковите газове в резултат на човешката дейност. Страната все още се възстановява от бедствието през октомври 2024 г., когато повече от 230 души загинаха, основно във Валенсия.
В неделя видеоклипове в социалните мрежи показаха наводнени улици в редица населени места в Южна Испания, докато спасителните екипи работеха по отстраняването на щетите.
Испанската национална метеорологична агенция понижи нивото на предупреждение в Андалусия от червено на оранжево в неделя сутринта, но проливните дъждове се изместиха към крайбрежието на Валенсия, където рискът от нови наводнения остава висок.
Съседният регион Мурсия също беше засегнат от силните валежи. Новите наводнения идват малко повече от година след катастрофалното бедствие, което предизвика обществено недоволство заради начина на оповестяване и провеждането на спасителните операции.
Разследването на действията на регионалните власти по време на трагедията от 2024 г. продължава и остава обект на засилен медиен интерес. Под силен обществен натиск десният регионален президент Карлос Масон подаде оставка в началото на ноември.
В силно децентрализираната политическа система на Испания управлението на бедствията, особено тези, свързани с климата, е отговорност на регионалните власти, което продължава да бъде предмет на остри политически спорове.