НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Новите цени за лични документи влизат в сила от 1 януари

          1
          59
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Старите цени за издаване на лични документи ще важат само още два дни – до 30 декември включително. От 1 януари услугата ще струва значително повече.

          - Реклама -

          В момента издаването на лична карта струва 18 лева, но след Нова година цената се увеличава на 30 лева, което се равнява на 15 евро и 34 цента.

          Гражданите ще избират сами валидността на личните си карти Гражданите ще избират сами валидността на личните си карти

          По-скъпо ще излиза и личната карта за деца между 14 и 18 години. Таксата за този документ вече ще бъде 21 лева (малко под 11 евро), при сегашна цена от 14 лева.

          Ако срокът за подмяна на документите ви е настъпил и искате да се възползвате от по-ниските тарифи, имате възможност да го направите само до 30 декември. След тази дата ще важат новите, по-високи цени.

          Старите цени за издаване на лични документи ще важат само още два дни – до 30 декември включително. От 1 януари услугата ще струва значително повече.

          - Реклама -

          В момента издаването на лична карта струва 18 лева, но след Нова година цената се увеличава на 30 лева, което се равнява на 15 евро и 34 цента.

          Гражданите ще избират сами валидността на личните си карти Гражданите ще избират сами валидността на личните си карти

          По-скъпо ще излиза и личната карта за деца между 14 и 18 години. Таксата за този документ вече ще бъде 21 лева (малко под 11 евро), при сегашна цена от 14 лева.

          Ако срокът за подмяна на документите ви е настъпил и искате да се възползвате от по-ниските тарифи, имате възможност да го направите само до 30 декември. След тази дата ще важат новите, по-високи цени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Такситата в първите часове на еврото: Оборудвани ли са всички таксита с нови апарати

          Дамяна Караджова -
          Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупреждават за възможни сериозни проблеми в първите часове на 1 януари.
          Инциденти

          Силен вятър с пориви до 70 км/ч създаде проблеми в Пловдив и Северозапада (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Силен вятър създаде сериозни затруднения тази сутрин в Пловдив и региона. Паднали клони са затруднили движението по някои от ключовите булеварди в града
          Икономика

          Без нов бюджет, но с индексация: Фискалният съвет предупреждава за риск

          Дамяна Караджова -
          България ще посрещне новата година без приет редовен държавен бюджет. Вместо това ще действа удължителен закон за държавните финанси

          1 коментар

          1. На печелившите – честито! Добре в клуба на богатите! Колективно да благодарим на Боко, Пеески, Киро и Кокоро, бившия певец учиндол и Фритюрника!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions