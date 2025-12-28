Новите цени за лични документи влизат в сила от 1 януари

Старите цени за издаване на лични документи ще важат само още два дни – до 30 декември включително. От 1 януари услугата ще струва значително повече.

В момента издаването на лична карта струва 18 лева, но след Нова година цената се увеличава на 30 лева, което се равнява на 15 евро и 34 цента.

По-скъпо ще излиза и личната карта за деца между 14 и 18 години. Таксата за този документ вече ще бъде 21 лева (малко под 11 евро), при сегашна цена от 14 лева.

Ако срокът за подмяна на документите ви е настъпил и искате да се възползвате от по-ниските тарифи, имате възможност да го направите само до 30 декември. След тази дата ще важат новите, по-високи цени.