„Пампорово“ откри ски сезона с пет писти и седем лифта

Днес официално беше даден старт на ски сезона в курорта Пампорово. В първия ден за любителите на зимните спортове са отворени пет писти и седем лифтови съоръжения, като всички те са преминали необходимите проверки и са напълно подготвени за експлоатация.

- Реклама -

Количеството естествен сняг в курорта в момента е средно около 15 сантиметра, поради което основната роля за добрите условия на пистите играе системата за изкуствен сняг. От ръководството уверяват, че при подходящи температури тя ще продължи да работи активно през следващите дни.

Цените на лифт картите и ски пакетите този сезон са увеличени между 4 и 6 процента. Изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов обясни, че това е минимална индексация, целяща да се запазят ценовите нива от миналата година.

„Това е индексацията. Целта на „Пампорово“ АД беше да запази максимално цените от предходния сезон. Туристите могат да очакват минимално повишение в цените на пакетите и услугите“, посочи Присадов.



Към момента комплексът е запълнен изцяло, като очакванията са високата заетост да се запази и след новогодишните празници. Според ръководството, с подобряване на метеорологичните условия и поетапното отваряне на цялата ски зона интересът към курорта ще остане силен.

Стефан Присадов уточни още, че ако температурите позволят интензивно производство на изкуствен сняг, в рамките на 3–4 дни могат да бъдат отворени още две или три от основните писти. Плановете са до 3–4 януари цялата ски зона на Пампорово да заработи в пълен капацитет.

Междувременно днес официално се открива и зимният сезон в Боровец, което поставя начало на активния зимен туристически период в българските планински курорти.