      неделя, 28.12.25
          Война

          Паника в Гуляйполе: ВСУ избягаха от команден пункт след атака на ДРГ от трима руснаци

          Команден пункт на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Гуляйполе, Запорожка област, е бил изоставен без бой поради дезорганизация на отбраната, паника сред личния състав и грешки в преценките на ръководството на подразделението. Това съобщи Дмитрий Филатов (позивна „Перун“), командир на Първи отделен щурмови полк, предава „Суспилне“.

          По думите му, руска диверсионно-разузнавателна група (ДРГ), състояща се само от трима войници, успяла да проникне в града. Те нямали артилерийска подкрепа, прикритие от дронове и не били в състояние да поддържат стабилна комуникация с командването си. Въпреки това, вместо да окаже организирана съпротива, украинският команден пункт бил изоставен, а част от техническото оборудване и носителите на данни не били унищожени.

          Филатов отбеляза, че руската група е действала с цел да посее паника, и е успяла, въпреки наличието на достатъчно украински войски на позициите им, за да се съпротивляват. Той подчерта, че ситуацията е резултат не само от действията на руснаците, но и от сериозни управленски грешки.

          Според командира на 1-ви отделен щурмов полк на ВСУ, в Гуляйполе остават изолирани инфилтрирани руски групи, но основните им пътища за настъпление вече са блокирани от части, влезли в района след инцидента. За да се стабилизира напълно ситуацията, са необходими допълнителни мерки, по-специално разчистване на града, тъй като части, които преди това са държали позициите си, не са имали достатъчни възможности за ефективно сдържане на настъплението.

          Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна, потвърди, че официално разследване на инцидента продължава. Той заяви, че след приключване на разследването ще бъде публикувана официална информация за обстоятелствата около инцидента и цялостната ситуация в този сектор на фронта.

          По-рано в социалните мрежи се появи видеоклип, в който руски войски твърдят, че са превзели един от командно-наблюдателните пунктове в Гуляйполе и показват изоставена техника и документи.

