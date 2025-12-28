Почина легендата на френското кино Брижит Бардо

Легендарната френска актриса Брижит Бардо е починала на 91-годишна възраст, съобщават Sky News и френското издание Le Monde. Тя си е отишла след здравословни усложнения, като в края на миналия месец е била хоспитализирана, а по-късно изписана.

Бардо остава в историята на киното като жената, която предизвика истинска културна революция с ролята си във филма И Бог… създаде жената. Със своята харизма, стил и неподражаема красота тя се превърна в икона на няколко поколения и символ на френското кино през втората половина на XX век.

Родена в Париж през 1934 г., Брижит Бардо започва актьорската си кариера през 1952 г., а световната ѝ слава идва в края на 50-те години. В кариерата си участва в 47 филма и записва над 60 песни.

След като се оттегля от сцената, Бардо посвещава живота си на каузата за защита на животните и се утвърждава като един от най-известните активисти в тази сфера. Смъртта ѝ бележи края на една епоха, оставила дълбока следа в световната култура и кино.