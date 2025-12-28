НА ЖИВО
          Почина легендата на френското кино Брижит Бардо

          Легендарната френска актриса Брижит Бардо е починала на 91-годишна възраст, съобщават Sky News и френското издание Le Monde. Тя си е отишла след здравословни усложнения, като в края на миналия месец е била хоспитализирана, а по-късно изписана.

          Бардо остава в историята на киното като жената, която предизвика истинска културна революция с ролята си във филма И Бог… създаде жената. Със своята харизма, стил и неподражаема красота тя се превърна в икона на няколко поколения и символ на френското кино през втората половина на XX век.

          Родена в Париж през 1934 г., Брижит Бардо започва актьорската си кариера през 1952 г., а световната ѝ слава идва в края на 50-те години. В кариерата си участва в 47 филма и записва над 60 песни.

          След като се оттегля от сцената, Бардо посвещава живота си на каузата за защита на животните и се утвърждава като един от най-известните активисти в тази сфера. Смъртта ѝ бележи края на една епоха, оставила дълбока следа в световната култура и кино.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия съобщи за свалени украински дронове, взривове и тревога в Одеса

          Георги Петров -
          Руските средства за противовъздушна отбрана са унищожили през изминалата нощ 25 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на страната. Това съобщи Министерство на...
          Политика

          Хърватия поема сама охраната на небето си от 2026 г.

          Георги Петров -
          От 1 януари 2026 г. Хърватските военновъздушни сили официално ще поемат пълния контрол и защитата на националното въздушно пространство на страната. Това бележи ключов...
          Инциденти

          Самолет с рекламен банер се разби край Копакабана, пилотът загина

          Георги Петров -
          Самолет, теглещ рекламен банер, се разби в морето край плажа Копакабана в Рио де Жанейро, при инцидент в събота следобед. Пилотът е загинал, съобщиха...

