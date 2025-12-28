НА ЖИВО
          Полша изгражда мащабна система срещу дронове по източната си граница за 2 млрд. евро

          Полша планира в рамките на две години да завърши изграждането на укрепена система за защита срещу безпилотни летателни апарати по източната си граница. Проектът е на стойност около 2 милиарда евро и има за цел значително да повиши отбранителните способности на страната, съобщава британското издание The Guardian.

          Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Цезари Томчик заяви, че първите реални способности на системата се очаква да бъдат въведени още след около шест месеца, а при благоприятно развитие – дори по-рано. По думите му пълното изграждане и интегриране на всички елементи ще отнеме приблизително 24 месеца.

          Новите противовъздушни решения ще бъдат свързани с вече съществуваща „линия на отбрана“, създадена преди около десет години. Системата ще включва различни видове въоръжение и технологии – от картечници и ракетни комплекси до специализирани средства за електронно потискане на дронове. Томчик уточни, че част от това оборудване е предназначено за използване единствено при военни действия, като даде пример с многоцевни картечници.

          Още през ноември заместник-министърът обяви, че Полша възнамерява да разработи собствена национална система за защита от безпилотни апарати, без да изчаква реализацията на европейската инициатива Стена от дронове. Според него полската концепция ще разчита на комбинирано действие на различни сензори и излъчватели, които ще работят едновременно.

          Целта на системата е първоначално да открива и идентифицира въздушните обекти, а след това ефективно да ги неутрализира. По този начин Варшава цели да изгради многопластова защита, способна да реагира бързо на заплахи, идващи от безпилотни летателни апарати в близост до източната граница на страната.

