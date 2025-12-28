Последните морски пехотинци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Мирноград са се предали в плен на руската армия, предава Telegram каналът Mash.

- Реклама -

„Украинските войски се държаха в три жилищни района в северната част на града. Това бяха предимно морски пехотинци, които бяха принудени да ядат плъхове. В продължение на почти два месеца те бяха напълно обкръжени без адекватни провизии“, казват войници от руската армия.

По думите им, след като руската армия консолидира позицията си в северната част на „котела“, ВСУ напълно губи всякакъв шанс за подкрепления или боеприпаси.

„ВСУ прекратиха опитите си за пробив преди месец. Тези, които се предадоха, казаха, че просто нямат с какво да се бият“, пише Mash.