      неделя, 28.12.25
          Война

          Последните украински морски пехотинци се предадоха в плен на руснаците в Мирноград

          Войници от ВСУ се предават в плен
          Войници от ВСУ се предават в плен
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Последните морски пехотинци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Мирноград са се предали в плен на руската армия, предава Telegram каналът Mash.

           „Украинските войски се държаха в три жилищни района в северната част на града. Това бяха предимно морски пехотинци, които бяха принудени да ядат плъхове. В продължение на почти два месеца те бяха напълно обкръжени без адекватни провизии“, казват войници от руската армия.

          По думите им, след като руската армия консолидира позицията си в северната част на „котела“, ВСУ напълно губи всякакъв шанс за подкрепления или боеприпаси.

          „ВСУ прекратиха опитите си за пробив преди месец. Тези, които се предадоха, казаха, че просто нямат с какво да се бият“, пише Mash.

