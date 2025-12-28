Последните морски пехотинци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Мирноград са се предали в плен на руската армия, предава Telegram каналът Mash.
- Реклама -
„Украинските войски се държаха в три жилищни района в северната част на града. Това бяха предимно морски пехотинци, които бяха принудени да ядат плъхове. В продължение на почти два месеца те бяха напълно обкръжени без адекватни провизии“, казват войници от руската армия.
По думите им, след като руската армия консолидира позицията си в северната част на „котела“, ВСУ напълно губи всякакъв шанс за подкрепления или боеприпаси.
„ВСУ прекратиха опитите си за пробив преди месец. Тези, които се предадоха, казаха, че просто нямат с какво да се бият“, пише Mash.
Последните морски пехотинци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Мирноград са се предали в плен на руската армия, предава Telegram каналът Mash.
- Реклама -
„Украинските войски се държаха в три жилищни района в северната част на града. Това бяха предимно морски пехотинци, които бяха принудени да ядат плъхове. В продължение на почти два месеца те бяха напълно обкръжени без адекватни провизии“, казват войници от руската армия.
По думите им, след като руската армия консолидира позицията си в северната част на „котела“, ВСУ напълно губи всякакъв шанс за подкрепления или боеприпаси.
„ВСУ прекратиха опитите си за пробив преди месец. Тези, които се предадоха, казаха, че просто нямат с какво да се бият“, пише Mash.
..на тия по една лопата „у гръбо“ и да се връщат по родните места!😆
Ми сега какво прави освен минети на бати вова не се сещам другия наркомана той си знае какво го чака