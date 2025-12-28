Приключиха предсрочните парламентарни избори в Косово, активността под 40%

Приключиха предсрочните парламентарни избори в Косово. Секциите бяха отворени от 08:00 ч. и затвориха в 20:00 ч. българско време, предаде БГНЕС.

- Реклама -

Централната избирателна комисия (ЦИК) съобщи, че към 18:00 ч. избирателната активност е достигнала 36,86%, при обработени 94,72% от секциите. До този час своя вот са дали 736 992 избиратели.

Коалицията от неправителствени организации „Демокрация в действие“ информира, че според данните на нейните наблюдатели на терен активността към 18:00 ч. е била 38,9%.

В последните два часа от гласуването представители на различни политически партии отправиха призиви към гражданите да използват оставащото време и да упражнят правото си на глас. По данни на институциите през деня не са регистрирани сериозни инциденти, а към следобедните часове нямаше и задържани за престъпления, свързани с изборния процес.

ЦИК информира още, че в отделни секции е имало краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, но енергоразпределителната компания KEDS е реагирала своевременно и проблемът е бил отстранен.

По-рано през деня комисията отчете по-висока активност спрямо вота на 9 февруари.

Очаква се ЦИК да обяви първите резултати от преброяването на гласовете след приключването на работата на секционните комисии, в рамките на следващите няколко часа.