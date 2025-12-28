Пропалестински протест заля Лондон с плакати „Издирва се“ срещу Нетаняху

Плакати с надпис „Издирва се“ и лика на израелския премиер Бенямин Нетаняху се появиха на автобуси, по улици и на едни от най-оживените места в Лондон. Акцията е организирана от пропалестински активисти като форма на протест срещу ролята на израелското правителство във войната в Газа.

Кампанията включва изображения на Нетаняху, придружени от текст, който препраща към заповед за арест, издадена през ноември 2024 г. от Международен наказателен съд. Според активистите документът го обвинява във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в хода на военните действия в Газа след октомври 2023 г. Информацията е разпространена от Анадолската агенция.

По данни, цитирани от организаторите на протеста, израелската армия носи отговорност за смъртта на над 71 000 палестинци в Газа, като по-голямата част от жертвите са жени и деца. Въпреки че на 10 октомври влезе в сила примирие, атаките не са напълно прекратени, твърдят активистите.

Те посочват още, че условията на живот в анклава остават изключително тежки. Според тях договорените доставки на храна, хуманитарна помощ, медицински консумативи и мобилни жилища не са изпълнени в необходимите количества, което допълнително задълбочава хуманитарната криза в региона.

Появата на плакатите в британската столица предизвика широк обществен отзвук и засили напрежението около международните реакции спрямо конфликта, като Лондон отново се превърна в сцена на остри политически послания, свързани с войната в Близкия изток.