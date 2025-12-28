НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Пропалестински протест заля Лондон с плакати „Издирва се“ срещу Нетаняху

          0
          34
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Плакати с надпис „Издирва се“ и лика на израелския премиер Бенямин Нетаняху се появиха на автобуси, по улици и на едни от най-оживените места в Лондон. Акцията е организирана от пропалестински активисти като форма на протест срещу ролята на израелското правителство във войната в Газа.

          - Реклама -

          Кампанията включва изображения на Нетаняху, придружени от текст, който препраща към заповед за арест, издадена през ноември 2024 г. от Международен наказателен съд. Според активистите документът го обвинява във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в хода на военните действия в Газа след октомври 2023 г. Информацията е разпространена от Анадолската агенция.

          По данни, цитирани от организаторите на протеста, израелската армия носи отговорност за смъртта на над 71 000 палестинци в Газа, като по-голямата част от жертвите са жени и деца. Въпреки че на 10 октомври влезе в сила примирие, атаките не са напълно прекратени, твърдят активистите.

          Те посочват още, че условията на живот в анклава остават изключително тежки. Според тях договорените доставки на храна, хуманитарна помощ, медицински консумативи и мобилни жилища не са изпълнени в необходимите количества, което допълнително задълбочава хуманитарната криза в региона.

          Появата на плакатите в британската столица предизвика широк обществен отзвук и засили напрежението около международните реакции спрямо конфликта, като Лондон отново се превърна в сцена на остри политически послания, свързани с войната в Близкия изток.

          Плакати с надпис „Издирва се“ и лика на израелския премиер Бенямин Нетаняху се появиха на автобуси, по улици и на едни от най-оживените места в Лондон. Акцията е организирана от пропалестински активисти като форма на протест срещу ролята на израелското правителство във войната в Газа.

          - Реклама -

          Кампанията включва изображения на Нетаняху, придружени от текст, който препраща към заповед за арест, издадена през ноември 2024 г. от Международен наказателен съд. Според активистите документът го обвинява във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в хода на военните действия в Газа след октомври 2023 г. Информацията е разпространена от Анадолската агенция.

          По данни, цитирани от организаторите на протеста, израелската армия носи отговорност за смъртта на над 71 000 палестинци в Газа, като по-голямата част от жертвите са жени и деца. Въпреки че на 10 октомври влезе в сила примирие, атаките не са напълно прекратени, твърдят активистите.

          Те посочват още, че условията на живот в анклава остават изключително тежки. Според тях договорените доставки на храна, хуманитарна помощ, медицински консумативи и мобилни жилища не са изпълнени в необходимите количества, което допълнително задълбочава хуманитарната криза в региона.

          Появата на плакатите в британската столица предизвика широк обществен отзвук и засили напрежението около международните реакции спрямо конфликта, като Лондон отново се превърна в сцена на остри политически послания, свързани с войната в Близкия изток.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Извънредно заседание на Съвета за сигурност заради признаването на Сомалиленд от Израел

          Георги Петров -
          Съветът за сигурност на ООН ще се събере утре на извънредна среща във връзка със спорното решение на Израел да признае Сомалиленд за независима...
          Война

          Лавров: Европейски войски в Украйна ще бъдат третирани като законна военна цел

          Георги Петров -
          Военни контингенти от европейски държави, които биха били изпратени в Украйна в рамките на т.нар. „коалиция на желаещите“, ще се превърнат в законна цел...
          Политика

          Полша изгражда мащабна система срещу дронове по източната си граница за 2 млрд. евро

          Георги Петров -
          Полша планира в рамките на две години да завърши изграждането на укрепена система за защита срещу безпилотни летателни апарати по източната си граница. Проектът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions