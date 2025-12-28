Ръсел Уестбрук задмина Меджик Джонсън, а Сакраменто изненада Сан Антонио

Ръсел Уестбрук вкара 21 точки за успеха на Сакраменто със 113:107 над Далас у дома в мач от НБА. За Кингс това бе едва втора победа в последните осем мача и общо осма от началото на сезона, което ги нарежда на предпоследното 14-о място на Запад.

Уестбрук добави в личната си сметка още 5 борби и 9 асистенции, с което изпревари легендата Меджик Джонсън във вечната ранглиста на НБА. Уестбрук има 10 149 завършващи подавания – с осем поведе от Джонсън, което го класира на 7-о място във вечната ранглиста.

За успеха добре се включи и новобранецът Максим Рейно, който реализира 19 точки.

За гостите от Далас пореден силен двубой направи младокът Купър Флаг. Той бе най-резултатен, финиширайки с 23 точки, но и те не помогнаха за краен успех.

Юта се наложи със 127:114 над Сан Антонио, което е осмо поражение за Спърс през сезона. Въпреки него, те остават стабилно на върха в Югозападната дивизия с 23/8.

Лаури Марканен беше над всички за Юта с 29 точки, а Сейонте Джордж остана с 28, като тимът им направи всичко успешно в последните минути, за да измъкнат престижната победа. Уелър Клейтън-джуниър влезе от пейката и вкара 17 за гостите, които все още са последни в Северозападната дивизия само с 12 победи.

32-те точки на Виктор Уенбаняма в първия мач като титуляр от 14-и ноември насам не помогна и те инкасираха първи неуспех след осем поредни победи. Келдън Джонсън добави 27 точки и 10 борби, макар да влезе от пейката, а Стивон Касъл завърши с 20 точки.