НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Ръсел Уестбрук задмина Меджик Джонсън, а Сакраменто изненада Сан Антонио

          В друга среща от вечерта Юта Джаз се справи със Сан Антонио

          0
          9
          Снимка: www.facebook.com/sacramentokings
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръсел Уестбрук вкара 21 точки за успеха на Сакраменто със 113:107 над Далас у дома в мач от НБА. За Кингс това бе едва втора победа в последните осем мача и общо осма от началото на сезона, което ги нарежда на предпоследното 14-о място на Запад.

          - Реклама -

          Уестбрук добави в личната си сметка още 5 борби и 9 асистенции, с което изпревари легендата Меджик Джонсън във вечната ранглиста на НБА. Уестбрук има 10 149 завършващи подавания – с осем поведе от Джонсън, което го класира на 7-о място във вечната ранглиста.

          За успеха добре се включи и новобранецът Максим Рейно, който реализира 19 точки.

          За гостите от Далас пореден силен двубой направи младокът Купър Флаг. Той бе най-резултатен, финиширайки с 23 точки, но и те не помогнаха за краен успех. 

          Юта се наложи със 127:114 над Сан Антонио, което е осмо поражение за Спърс през сезона. Въпреки него, те остават стабилно на върха в Югозападната дивизия с 23/8.

          Лаури Марканен беше над всички за Юта с 29 точки, а Сейонте Джордж остана с 28, като тимът им направи всичко успешно в последните минути, за да измъкнат престижната победа. Уелър Клейтън-джуниър влезе от пейката и вкара 17 за гостите, които все още са последни в Северозападната дивизия само с 12 победи. 

          32-те точки на Виктор Уенбаняма в първия мач като титуляр от 14-и ноември насам не помогна и те инкасираха първи неуспех след осем поредни победи. Келдън Джонсън добави 27 точки и 10 борби, макар да влезе от пейката, а Стивон Касъл завърши с 20 точки.

          Ръсел Уестбрук вкара 21 точки за успеха на Сакраменто със 113:107 над Далас у дома в мач от НБА. За Кингс това бе едва втора победа в последните осем мача и общо осма от началото на сезона, което ги нарежда на предпоследното 14-о място на Запад.

          - Реклама -

          Уестбрук добави в личната си сметка още 5 борби и 9 асистенции, с което изпревари легендата Меджик Джонсън във вечната ранглиста на НБА. Уестбрук има 10 149 завършващи подавания – с осем поведе от Джонсън, което го класира на 7-о място във вечната ранглиста.

          За успеха добре се включи и новобранецът Максим Рейно, който реализира 19 точки.

          За гостите от Далас пореден силен двубой направи младокът Купър Флаг. Той бе най-резултатен, финиширайки с 23 точки, но и те не помогнаха за краен успех. 

          Юта се наложи със 127:114 над Сан Антонио, което е осмо поражение за Спърс през сезона. Въпреки него, те остават стабилно на върха в Югозападната дивизия с 23/8.

          Лаури Марканен беше над всички за Юта с 29 точки, а Сейонте Джордж остана с 28, като тимът им направи всичко успешно в последните минути, за да измъкнат престижната победа. Уелър Клейтън-джуниър влезе от пейката и вкара 17 за гостите, които все още са последни в Северозападната дивизия само с 12 победи. 

          32-те точки на Виктор Уенбаняма в първия мач като титуляр от 14-и ноември насам не помогна и те инкасираха първи неуспех след осем поредни победи. Келдън Джонсън добави 27 точки и 10 борби, макар да влезе от пейката, а Стивон Касъл завърши с 20 точки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА плаща 500 хиляди долара за последното си попълнение?

          Николай Минчев -
          ЦСКА ще плати 500 000 долара за новото си попълнение Макс Ебонг, твърдят в Казахстан. Халфът пристига при "червените" от местния Астана. "Футболният клуб Астана...
          Футбол

          Нигерия стигна елиминациите в КАФ

          Николай Минчев -
          Нигерия победи Тунис с 3:2 в мач от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С успеха нигерийците гарантираха класирането си...
          Волейбол

          Матей Казийски и Цветан Соколов помогнаха на Халкбанк за победа номер 11 в първенството

          Николай Минчев -
          Българските волейболисти Матей Казийски и Цветан Соколов и тимът на Халкбанк (Анкара) записаха 11-а победа в турския елит. Воденият от Радостин Стойчев тим надделя...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions