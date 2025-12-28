НА ЖИВО
      понеделник, 29.12.25
          Общество

          Разрушиха китайски паметник край Панамския канал, Мулино осъди „неоправдано варварство"

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Китайски паметник, разположен на входа на Панамски канал, беше разрушен в събота вечер по заповед на местен кмет, на фона на усилията на Съединените щати да ограничат китайското присъствие в стратегическия междуокеански воден път.

          Кметът на Арайхан, на източния (атлантически) вход на канала, нареди с помощта на тежка техника разрушаването на традиционен китайски портик, издигнат високо на Моста на Америките — масивна метална конструкция, пресичаща канала.

          Според изявление на кметството, съоръжението, построено през 2004 г. и символизиращо приятелството между двете страни, е претърпяло структурни повреди и е представлявало „риск“.

          Президентът на Панама Хосе Раул Мулино обаче реагира остро, като нарече действията „неоправдано варварство“ и ги определи като „непростимо, ирационално деяние“.

          Акцентиран цитат:

          „Това е неоправдано варварство и непростимо, ирационално деяние.“ — заяви президентът Хосе Раул Мулино.

          След като стана свидетел на разрушаването, китайският посланик в Панама Сю Сюеюан изрази съжаление за „тъжен ден“ за около 300 000 панамци от китайски произход и говори за „дълбока болка по повод приятелството“ между двете държави, като добави, че „историята ще запомни това“. Мулино призова за незабавно разследване на инцидента, при който бяха разрушени и две скулптури на лъвове, докато обелискът остава на мястото си.

          През последните месеци текущият президент на Америка Доналд Тръмп заплаши да си възвърне контрола над канала, твърдейки, че той е под влияние на Китай, тъй като базираната в Хонконг Hutchison Holdings управлява две пристанища — от тихоокеанската и атлантическата страна. САЩ и Китай са основните ползватели на 80-километровия канал, през който преминава около 5% от световната морска търговия.

          Водният път беше под администрацията на САЩ между 1914 и 1999 г., когато бе предаден на Панама. Под настоящия натиск Hutchison Holdings се съгласи да продаде двата терминала на консорциум, оглавяван от американската BlackRock. Пекин обаче гледа на сделката с подозрение, а китайски компании проявяват интерес към две нови пристанищни съоръжения, които предстои да бъдат обявени на търг.

