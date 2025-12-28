Разрушиха китайски паметник край Панамския канал, Мулино осъди „неоправдано варварство“

Китайски паметник, разположен на входа на Панамски канал, беше разрушен в събота вечер по заповед на местен кмет, на фона на усилията на Съединените щати да ограничат китайското присъствие в стратегическия междуокеански воден път.

- Реклама -

Кметът на Арайхан, на източния (атлантически) вход на канала, нареди с помощта на тежка техника разрушаването на традиционен китайски портик, издигнат високо на Моста на Америките — масивна метална конструкция, пресичаща канала.

Според изявление на кметството, съоръжението, построено през 2004 г. и символизиращо приятелството между двете страни, е претърпяло структурни повреди и е представлявало „риск“.

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино обаче реагира остро, като нарече действията „неоправдано варварство“ и ги определи като „непростимо, ирационално деяние“.

Акцентиран цитат:

„Това е неоправдано варварство и непростимо, ирационално деяние.“ — заяви президентът Хосе Раул Мулино.

След като стана свидетел на разрушаването, китайският посланик в Панама Сю Сюеюан изрази съжаление за „тъжен ден“ за около 300 000 панамци от китайски произход и говори за „дълбока болка по повод приятелството“ между двете държави, като добави, че „историята ще запомни това“. Мулино призова за незабавно разследване на инцидента, при който бяха разрушени и две скулптури на лъвове, докато обелискът остава на мястото си.

През последните месеци текущият президент на Америка Доналд Тръмп заплаши да си възвърне контрола над канала, твърдейки, че той е под влияние на Китай, тъй като базираната в Хонконг Hutchison Holdings управлява две пристанища — от тихоокеанската и атлантическата страна. САЩ и Китай са основните ползватели на 80-километровия канал, през който преминава около 5% от световната морска търговия.

Водният път беше под администрацията на САЩ между 1914 и 1999 г., когато бе предаден на Панама. Под настоящия натиск Hutchison Holdings се съгласи да продаде двата терминала на консорциум, оглавяван от американската BlackRock. Пекин обаче гледа на сделката с подозрение, а китайски компании проявяват интерес към две нови пристанищни съоръжения, които предстои да бъдат обявени на търг.