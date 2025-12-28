Русия настоява Украйна да се изтегли от Донбас като условие за край на войната

В неделя Русия призова Киев да изтегли войските си от източната част на Донбас, за да бъде сложен край на конфликта в Украйна, предаде АФП.
- Реклама -
Дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви пред журналисти, че Украйна трябва да вземе „смелото решение“ да се изтегли от Донбас „незабавно“.
Оттеглянето на украинските войски от около една пета от източната част на Донецка област, която все още е под контрола на Киев, е определено от Москва като ключово условие за постигането на каквото и да е споразумение.
Изявленията бяха направени след телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и текущия президент на Америка Доналд Тръмп. По думите на Ушаков, двамата лидери са се съгласили, че всяко временно примирие в Украйна само би удължило конфликта.
Москва последователно отхвърля временно прекратяване на бойните действия, аргументирайки се, че подобен период би позволил на Украйна да се превъоръжи. Вместо това Кремъл настоява за окончателно уреждане, насочено към това, което Русия определя като първопричини за конфликта.
Преди срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, Ушаков описа разговора между Путин и Тръмп като „приятелски“ и потвърди, че двамата лидери ще разговарят отново след приключването на преговорите.
По думите му, разговорът е бил по инициатива на Тръмп, който е искал да обсъди ключовите въпроси преди срещата си със Зеленски.
Според Кремъл Путин е приел идеята за създаване на две специални работни групи за уреждане на конфликта – едната по въпросите на сигурността, а другата по икономическите аспекти.
В неделя Русия призова Киев да изтегли войските си от източната част на Донбас, за да бъде сложен край на конфликта в Украйна, предаде АФП.
- Реклама -
Дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви пред журналисти, че Украйна трябва да вземе „смелото решение“ да се изтегли от Донбас „незабавно“.
Оттеглянето на украинските войски от около една пета от източната част на Донецка област, която все още е под контрола на Киев, е определено от Москва като ключово условие за постигането на каквото и да е споразумение.
Изявленията бяха направени след телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и текущия президент на Америка Доналд Тръмп. По думите на Ушаков, двамата лидери са се съгласили, че всяко временно примирие в Украйна само би удължило конфликта.
Москва последователно отхвърля временно прекратяване на бойните действия, аргументирайки се, че подобен период би позволил на Украйна да се превъоръжи. Вместо това Кремъл настоява за окончателно уреждане, насочено към това, което Русия определя като първопричини за конфликта.
Преди срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, Ушаков описа разговора между Путин и Тръмп като „приятелски“ и потвърди, че двамата лидери ще разговарят отново след приключването на преговорите.
По думите му, разговорът е бил по инициатива на Тръмп, който е искал да обсъди ключовите въпроси преди срещата си със Зеленски.
Според Кремъл Путин е приел идеята за създаване на две специални работни групи за уреждане на конфликта – едната по въпросите на сигурността, а другата по икономическите аспекти.
Пак ще има “Иди на х…” за “непобедимата” руска армия…
Мирослав Михайлов пак? Интересно, никой досега не е успял да победи руснаците, но има все още неадекватни хора да викат пак. Сигурно Хитлер и Наполеон и те така са викали.
По скоро ще ви изтегли вас
Да, добре. Още утре!
Путин иска рядко земните метали
Ама защо настоява? Нали трябваше вече да се превзели Донбас! А сега настоява! 🤣😂🤣😂🤣🤣🤣
Зеления пак духа супата!