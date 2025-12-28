НА ЖИВО
          - Реклама -
          Русия съобщи за свалени украински дронове, взривове и тревога в Одеса

          Атака с дрон на ВСУ
          Атака с дрон на ВСУ
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Руските средства за противовъздушна отбрана са унищожили през изминалата нощ 25 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на страната. Това съобщи Министерство на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          По данни на руското военно ведомство 12 дрона са били свалени над Самарска област, по три – над Белгородска област, Курска област и Саратовска област, както и по два над Волгоградска област и Ростовска област.

          Междувременно в Одеса са били чути взривове в резултат на атака с дронове, идващи от акваторията на Черно море. Информацията беше потвърдена от председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в „Телеграм“.

          По данни на местни канали дроновете са били насочени към пристанищната зона на града. Въздушна тревога е обявена в 08:58 ч., като властите предупредиха за риск от нови атаки и призоваха жителите да се укрият в бомбоубежищата.

          В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост етническа група в региона според последното официално преброяване. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 и 60 хиляди души, като най-големите компактни общности са в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.

