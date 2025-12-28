НА ЖИВО
          Самолет с рекламен банер се разби край Копакабана, пилотът загина

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Самолет, теглещ рекламен банер, се разби в морето край плажа Копакабана в Рио де Жанейро, при инцидент в събота следобед. Пилотът е загинал, съобщиха местните власти, цитирани от ABC News.

          Катастрофата е станала около 12:30 ч. местно време, като кадри от охранителни камери показват как самолетът се спуска с носа напред и пада в морето близо до брега. На мястото бяха изпратени спасителни екипи с джетове, надуваеми лодки, водолази и въздушна подкрепа, а в издирването беше използвано и сонарно оборудване.

          Бразилски военновъздушни сили обявиха, че започват разследване на причините за инцидента. Самолетът е Cessna 170A, собственост на рекламна компания.

          Война

          ВСУ са избягали от опорните си пунктове край Лиман в Харковска област

          Иван Христов -
          Руските войски са превзели повече от десет опорни пункта на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Лиман, като украинските войници са избягали от...
          Война

          Кирило Буданов: Трябва да откъснем Русия от Китай

          Иван Христов -
          Новата стратегия за национална сигурност на САЩ призовава за възстановяване на дипломатическите и търговските отношения с Русия. Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление...
          Икономика

          Инвестициите в биткойн – как корпоративната стратегия може да се превърне в сериозен риск

          Георги Петров -
          Рязкото поевтиняване на криптовалутите в края на годината разклати сериозно компании, които заложиха агресивно на биткойна като ключов елемент от финансовата си стратегия. Спадът...

