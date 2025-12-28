Самолет с рекламен банер се разби край Копакабана, пилотът загина

Самолет, теглещ рекламен банер, се разби в морето край плажа Копакабана в Рио де Жанейро, при инцидент в събота следобед. Пилотът е загинал, съобщиха местните власти, цитирани от ABC News.

Катастрофата е станала около 12:30 ч. местно време, като кадри от охранителни камери показват как самолетът се спуска с носа напред и пада в морето близо до брега. На мястото бяха изпратени спасителни екипи с джетове, надуваеми лодки, водолази и въздушна подкрепа, а в издирването беше използвано и сонарно оборудване.

Бразилски военновъздушни сили обявиха, че започват разследване на причините за инцидента. Самолетът е Cessna 170A, собственост на рекламна компания.