      понеделник, 29.12.25
          „Самоопределение" печели изборите в Косово, Курти без самостоятелно мнозинство

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Движение Самоопределение (LVV) на Албин Курти печели първото място на проведените днес предсрочни парламентарни избори в Косово, показват първите резултати от екзитполовете, публикувани от три косовски телевизии, предаде БГНЕС.

          Според анкета на телевизия „Дукаджини“, резултатите са следните: 45,7% за LVV, 22% за Демократическата партия на Косово (ДПК), 15,6% за Демократичния съюз на Косово (ДСК) и 5,3% за Алианса за бъдещето на Косово (АБК).

          По данни на „Клан Косова“, движението на Курти получава 44,1%, ДПК – 23,9%, ДСК – 16,1%, а АБК – 5,8%.

          Телевизия T7 отчита 43,5% за LVV, 23,6% за ДПК, 15,9% за ДСК и 7,2% за АБК.

          Избирателният праг е 5%. Ако тези резултати се потвърдят и в официалното преброяване, „Самоопределение“ няма да разполага със самостоятелно мнозинство и ще трябва да търси коалиционен партньор, за да състави управляващо правителство.

