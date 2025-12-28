„Самоопределение“ печели изборите в Косово, Курти без самостоятелно мнозинство

Движение Самоопределение (LVV) на Албин Курти печели първото място на проведените днес предсрочни парламентарни избори в Косово, показват първите резултати от екзитполовете, публикувани от три косовски телевизии, предаде БГНЕС.

Според анкета на телевизия „Дукаджини“, резултатите са следните: 45,7% за LVV, 22% за Демократическата партия на Косово (ДПК), 15,6% за Демократичния съюз на Косово (ДСК) и 5,3% за Алианса за бъдещето на Косово (АБК).

По данни на „Клан Косова“, движението на Курти получава 44,1%, ДПК – 23,9%, ДСК – 16,1%, а АБК – 5,8%.

Телевизия T7 отчита 43,5% за LVV, 23,6% за ДПК, 15,9% за ДСК и 7,2% за АБК.

Избирателният праг е 5%. Ако тези резултати се потвърдят и в официалното преброяване, „Самоопределение“ няма да разполага със самостоятелно мнозинство и ще трябва да търси коалиционен партньор, за да състави управляващо правителство.