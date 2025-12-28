Силен вятър с пориви до 70 км/ч създаде проблеми в Пловдив и Северозапада (СНИМКИ)

Силен вятър създаде сериозни затруднения тази сутрин в Пловдив и региона. Паднали клони са затруднили движението по някои от ключовите булеварди в града, сред които и бул. „6 септември“. На места са регистрирани и преобърнати контейнери, но към момента няма данни за пострадали хора.

От Пожарната в Пловдив съобщават, че почти всички дежурни екипи на огнеборци и спасители са мобилизирани, като от началото на дежурството са получени близо 20 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони.

Екипи на РСПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали в Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя към град Баня. По данни на пожарната към този момент всички сигнали са отработени, а обстановката в региона е спокойна.

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано тази сутрин екип на РСПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за село Червен, което временно е затворило и двете платна. В момента участъкът е напълно проходим, а движението по основните пътни артерии се извършва без ограничения.

От пожарната в Пловдив отправят апел към шофьорите да бъдат изключително внимателни, както и да не паркират под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции. РДПБЗН – Пловдив продължава да следи ситуацията и е в пълна готовност за реакция при нови сигнали.

В Хидрометеорологичната обсерватория в Монтана са отчетени пориви на вятъра над 70 км/ч около 06:20 часа сутринта. Температурите в района са около 6 градуса.

В област Видин най-силен е бил вятърът в района на Белоградчик, където поривите са достигнали 60–70 км/ч. Вятърът продължава да духа на моменти силно, като има и населени места без електрозахранване в трите области на Северозапада. Без ток са селища във Враца, Козлодуй, Мизия, Бойница и Ново село.

В Монтана екипи на пожарната са отстранили паднало дърво между селата Студено буче и Доктор Йосифово. Към момента няма информация за по-сериозни щети, причинени от силния вятър.