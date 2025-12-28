НА ЖИВО
          След тежката катастрофа край Кипилово: Лекарите се борят за живота на 16-годишната ученичка

          Дамяна Караджова
          Лекари в Сливен продължават да се борят за живота на 16-годишен ученик, пострадал тежко при катастрофа на пътя към котелското село Кипилово. Момчето е настанено в болница с множество травми и състоянието му остава сериозно.

          Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, ученик в езикова гимназия в Сливен. По все още неизяснени причини, на прав пътен участък водачът губи контрол над автомобила, който излиза от пътя и пропада в крайпътно дере. В резултат на инцидента 17-годишният водач загива на място.

          По случая е образувано разследване от прокуратурата. Според свидетелски показания, в момента на катастрофата е имало мъгла и заледени участъци от пътя, което допълнително е усложнило пътната обстановка.

          Установено е още, че автомобилът е бил управляван от неправоспособен водач и не е собственост нито на семейството на загиналия младеж, нито на семейството на пострадалия 16-годишен ученик.

          Разследването по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства около тежкия инцидент.

