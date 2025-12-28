Сняг, студ и силен вятър за Нова година

Предстои потенциално опасно време в цялата страна, като са обявени оранжеви и жълти кодове за силен вятър. Поривите на места ще достигат до 100 км/ч, предупреждават метеоролозите.

Дневните температури ще се задържат между 2 и 7–8 градуса, но през деня облачността ще се увеличава. Очакват се валежи от дъжд и сняг в Североизточна България, централните и източните части на Стара планина, Предбалкана и Странджа.

Какво време ни очаква в първите дни на новата година

Новогодишната седмица ще започне с ветровито, но предимно слънчево време. Сутрините ще бъдат мразовити, с температури между 0 и минус 5 градуса, а следобедните стойности ще достигат 2–7 градуса.

В дните около Нова година – 31 декември и 1 януари, облачността ще е динамична, с кратки и локални снеговалежи, главно в Северна България. Вятърът ще остане силен, а температурите ще се понижат – през деня около нулата, а сутрин – до минус 10 градуса.

Валежи и след Нова година

Според ранните прогнози, валежна обстановка се очертава в периода 6–9 януари с преминаването на атмосферни смущения. Заради възможно затопляне около 3–4 януари, първоначално валежите ще бъдат от дъжд, а с последващото застудяване ще преминат в сняг.

Ще има ли сняг за ски сезона

Климатологът Симеон Матев увери, че до 2–3 януари температурите ще позволят производство на изкуствен сняг в ски курортите.

„Този декември е с 2–3 градуса по-топъл от обичайното, но изминалата година не е най-топлата в историята. Имали сме поне **3–4 по-горещи години“, посочи Матев.

По думите му годината се изпраща с нормални количества валежи, въпреки температурните отклонения.