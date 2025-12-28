НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Сняг, студ и силен вятър за Нова година

          0
          35
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Предстои потенциално опасно време в цялата страна, като са обявени оранжеви и жълти кодове за силен вятър. Поривите на места ще достигат до 100 км/ч, предупреждават метеоролозите.

          - Реклама -

          Дневните температури ще се задържат между 2 и 7–8 градуса, но през деня облачността ще се увеличава. Очакват се валежи от дъжд и сняг в Североизточна България, централните и източните части на Стара планина, Предбалкана и Странджа.

          Какво време ни очаква в първите дни на новата година

          Новогодишната седмица ще започне с ветровито, но предимно слънчево време. Сутрините ще бъдат мразовити, с температури между 0 и минус 5 градуса, а следобедните стойности ще достигат 2–7 градуса.

          В дните около Нова година – 31 декември и 1 януари, облачността ще е динамична, с кратки и локални снеговалежи, главно в Северна България. Вятърът ще остане силен, а температурите ще се понижат – през деня около нулата, а сутрин – до минус 10 градуса.

          Ще има ли сняг за Коледа: Какво време ни очаква през следващите дни Ще има ли сняг за Коледа: Какво време ни очаква през следващите дни

          Валежи и след Нова година

          Според ранните прогнози, валежна обстановка се очертава в периода 6–9 януари с преминаването на атмосферни смущения. Заради възможно затопляне около 3–4 януари, първоначално валежите ще бъдат от дъжд, а с последващото застудяване ще преминат в сняг.

          Ще има ли сняг за ски сезона

          Климатологът Симеон Матев увери, че до 2–3 януари температурите ще позволят производство на изкуствен сняг в ски курортите.

          „Този декември е с 2–3 градуса по-топъл от обичайното, но изминалата година не е най-топлата в историята. Имали сме поне **3–4 по-горещи години“, посочи Матев.

          По думите му годината се изпраща с нормални количества валежи, въпреки температурните отклонения.

          Предстои потенциално опасно време в цялата страна, като са обявени оранжеви и жълти кодове за силен вятър. Поривите на места ще достигат до 100 км/ч, предупреждават метеоролозите.

          - Реклама -

          Дневните температури ще се задържат между 2 и 7–8 градуса, но през деня облачността ще се увеличава. Очакват се валежи от дъжд и сняг в Североизточна България, централните и източните части на Стара планина, Предбалкана и Странджа.

          Какво време ни очаква в първите дни на новата година

          Новогодишната седмица ще започне с ветровито, но предимно слънчево време. Сутрините ще бъдат мразовити, с температури между 0 и минус 5 градуса, а следобедните стойности ще достигат 2–7 градуса.

          В дните около Нова година – 31 декември и 1 януари, облачността ще е динамична, с кратки и локални снеговалежи, главно в Северна България. Вятърът ще остане силен, а температурите ще се понижат – през деня около нулата, а сутрин – до минус 10 градуса.

          Ще има ли сняг за Коледа: Какво време ни очаква през следващите дни Ще има ли сняг за Коледа: Какво време ни очаква през следващите дни

          Валежи и след Нова година

          Според ранните прогнози, валежна обстановка се очертава в периода 6–9 януари с преминаването на атмосферни смущения. Заради възможно затопляне около 3–4 януари, първоначално валежите ще бъдат от дъжд, а с последващото застудяване ще преминат в сняг.

          Ще има ли сняг за ски сезона

          Климатологът Симеон Матев увери, че до 2–3 януари температурите ще позволят производство на изкуствен сняг в ски курортите.

          „Този декември е с 2–3 градуса по-топъл от обичайното, но изминалата година не е най-топлата в историята. Имали сме поне **3–4 по-горещи години“, посочи Матев.

          По думите му годината се изпраща с нормални количества валежи, въпреки температурните отклонения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Без нов бюджет, но с индексация: Фискалният съвет предупреждава за риск

          Дамяна Караджова -
          България ще посрещне новата година без приет редовен държавен бюджет. Вместо това ще действа удължителен закон за държавните финанси
          Инциденти

          След тежката катастрофа край Кипилово: Лекарите се борят за живота на 16-годишната ученичка

          Дамяна Караджова -
          Лекари в Сливен продължават да се борят за живота на 16-годишен ученик, пострадал тежко при катастрофа на пътя към котелското село Кипилово.
          Крими

          Тежка катастрофа край Кипилово: 16-годишен ученик е с опасност за живота

          Георги Петров -
          Лекари в Сливен продължават борбата за живота на 16-годишен ученик, пострадал тежко при катастрофа на пътя край котелското село Кипилово. Момчето е настанено в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions