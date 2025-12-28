Такситата в първите часове на еврото: Оборудвани ли са всички таксита с нови апарати

Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупреждават за възможни сериозни проблеми в първите часове на 1 януари. Основната причина е, че голяма част от таксиметровите автомобили все още не са оборудвани с апарати, които да показват стойността на курса в евро.

В новогодишната нощ такситата ще превозват пътници до 00:00 часа в лева, а след полунощ – в евро. Именно преходът между двете валути поражда притеснения сред шофьорите по две основни причини.

Първата е, че в първите часове след полунощ ПОС терминалите временно няма да работят, което означава, че разплащането с карта ще бъде невъзможно. Втората е, че по-старите модели таксиметрови апарати не са настроени да изписват цената в евро, като на дисплея ще се вижда само сумата в лева.

Проблем възниква и при връщането на ресто, тъй като то трябва да бъде в евро, независимо че цената е отчетена в лева. Освен това водачите трябва да разполагат с достатъчно евробанкноти, за да могат да връщат ресто на клиентите. В същото време шофьорите са заплашени и от санкции, ако апаратът им не визуализира цената в евро, както изискват правилата.

„Всичко това е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки“, предупреди Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат.

От бранша призовават за разбиране от страна на клиентите, като подчертават, че проблемите са временни, но в първите часове на новата година напрежението и объркването са почти неизбежни.