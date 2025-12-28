НА ЖИВО
          Такситата в първите часове на еврото: Оборудвани ли са всички таксита с нови апарати

          Снимка: БГНЕС
          Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупреждават за възможни сериозни проблеми в първите часове на 1 януари. Основната причина е, че голяма част от таксиметровите автомобили все още не са оборудвани с апарати, които да показват стойността на курса в евро.

          В новогодишната нощ такситата ще превозват пътници до 00:00 часа в лева, а след полунощ – в евро. Именно преходът между двете валути поражда притеснения сред шофьорите по две основни причини.

          Първата е, че в първите часове след полунощ ПОС терминалите временно няма да работят, което означава, че разплащането с карта ще бъде невъзможно. Втората е, че по-старите модели таксиметрови апарати не са настроени да изписват цената в евро, като на дисплея ще се вижда само сумата в лева.

          Проблем възниква и при връщането на ресто, тъй като то трябва да бъде в евро, независимо че цената е отчетена в лева. Освен това водачите трябва да разполагат с достатъчно евробанкноти, за да могат да връщат ресто на клиентите. В същото време шофьорите са заплашени и от санкции, ако апаратът им не визуализира цената в евро, както изискват правилата.

          „Всичко това е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки“, предупреди Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат.

          От бранша призовават за разбиране от страна на клиентите, като подчертават, че проблемите са временни, но в първите часове на новата година напрежението и объркването са почти неизбежни.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          25-годишен футболист почина по време на благотворителен турнир във Видин

          Дамяна Караджова -
          25-годишният футболист на ОФК „Бдин Видин“ Ангел Петров е загубил живота си по време на благотворителен турнир
          Общество

          Новите цени за лични документи влизат в сила от 1 януари

          Дамяна Караджова -
          Старите цени за издаване на лични документи ще важат само още два дни – до 30 декември включително.
          Инциденти

          Силен вятър с пориви до 70 км/ч създаде проблеми в Пловдив и Северозапада (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Силен вятър създаде сериозни затруднения тази сутрин в Пловдив и региона. Паднали клони са затруднили движението по някои от ключовите булеварди в града

