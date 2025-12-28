НА ЖИВО
          Тежка катастрофа край Кипилово: 16-годишен ученик е с опасност за живота

          Снимка: Евроком
          Лекари в Сливен продължават борбата за живота на 16-годишен ученик, пострадал тежко при катастрофа на пътя край котелското село Кипилово. Момчето е настанено в болница с множество травми и състоянието му остава тежко.

          Инцидентът е станал, след като автомобил, управляван от 17-годишен ученик от езикова гимназия в Сливен, е излязъл от пътя на прав участък и е пропаднал в крайпътно дере. Младежът, който е шофирал без необходимата правоспособност, е загинал на място.

          По случая е образувано разследване. По първоначални данни и свидетелски показания по време на катастрофата е имало гъста мъгла и заледени участъци от пътя, което вероятно е допринесло за загубата на контрол над автомобила.

          Установено е още, че колата не е собственост нито на семейството на загиналия 17-годишен ученик, нито на близките на пострадалото 16-годишно момче. Разследването продължава, за да се изяснят всички обстоятелства около трагичния инцидент.

          Последвайте Евроком в Google News

