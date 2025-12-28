В района на Покровск при Гришино се водят тежки битки, пише Military Analytics. Руската армия е успяла да се закрепи в покрайнините на населеното място, но обстановката остава сложна.

По-на североизток се водят сражения в горските пояси.

Руските сили напредват в обкръжения град Мирноград.

Едновременно с това руската армия се опитва да превземе и Родинское, което сменя собственика си няколко пъти. Регистрирани са руски въздушни удари в западните покрайнини на селището.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) контраатакуват по целия Покровски сектор, опитвайки се да спечелят време за организиране на отбрана в Доброполе. Украинското командване очевидно смята Доброполе за следващата цел на настъплението на руската армия.