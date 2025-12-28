НА ЖИВО
          Тръмп: Проведох продуктивен разговор с Путин преди срещата със Зеленски във Флорида

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е провел „много добър и продуктивен“ телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, непосредствено преди планираната среща във Флорида с украинския лидер Володимир Зеленски.

          „Току-що проведох много добър и продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин“, написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

          По думите на Тръмп, разговорът се е състоял малко преди предвидените преговори със Зеленски, които ще се проведат в имението му във Флорида, насрочени за 13:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време).

          Телефонният контакт с Владимир Путин идва в чувствителен момент, часове преди личната среща между Тръмп и Володимир Зеленски, на която се очаква да бъдат обсъдени възможностите за напредък по прекратяване на войната в Украйна и бъдещите стъпки на САЩ.

          49 КОМЕНТАРА

          2. Путлер иска ВСУ да се изтеглели от Донбас 😂. Смотаното жуже иска служебна победа. Не е истина колко тъп е гнома.

              • Аз иронизирам, иначе каквото наредят кукловодите, това ще е, няма Путин, Няма Тръмп, пък за Байдън да не говорим, това пък е най-формалният президент, пълна кукла.

          6. Путин: да го питаш за 1, 2, 3, … 4.откога точно проговори украински ?, 5.руски или украински борш предпочита ?, ааа и между другото виж питай го „чий е Крим ?“ да видим какво мисли.

          16. Зеленски ги прави диви и щастливи тези две тъпи старчета 🤣 Направи ги за смях пред цял свят 🤣

          17. Наркомана ходи само да проси милиарди, но пред Тръмп такива корупционери не минават.

            • RumyAna Doneva Мозък 😂. Затова ли точно Тръмп подписа новата военна помощ за Украйна преди дни? Защо не започнеш да четеш преди да ръсиш простотии?

          18. Д видим колко дава банкера или смяна на кутиите?🤣🤣🤣
            Горките украинци!
            Ама народа е казал:“Алчен гз кръв пикае.“

          19. Разговора със Зеленски ще бъде само формалност защото големите вече са се разбрали.

            • Todor Marinov Питай го защо докараха Украина до положение в което Русия повече беше ясно ,че няма да търпи. Те краварите направиха майдана и от един смешник направиха президент. А сега се правят на миротворци.

