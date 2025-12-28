Тръмп: Проведох продуктивен разговор с Путин преди срещата със Зеленски във Флорида

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е провел „много добър и продуктивен“ телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, непосредствено преди планираната среща във Флорида с украинския лидер Володимир Зеленски.

„Току-що проведох много добър и продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин", написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

По думите на Тръмп, разговорът се е състоял малко преди предвидените преговори със Зеленски, които ще се проведат в имението му във Флорида, насрочени за 13:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време).

Телефонният контакт с Владимир Путин идва в чувствителен момент, часове преди личната среща между Тръмп и Володимир Зеленски, на която се очаква да бъдат обсъдени възможностите за напредък по прекратяване на войната в Украйна и бъдещите стъпки на САЩ.