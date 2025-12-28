Тръмп: Зеленски и Путин са сериозни за мир във „финалната фаза“ на усилията за край на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че вярва, че лидерите на Украйна и Русия са сериозни в стремежа си към мир, след като е разговарял и с двамата в рамките на това, което той определи като „финалната фаза“ от усилията си за прекратяване на войната.

Тръмп, който обеща да сложи край на конфликта още в първия ден от президентството си, подчерта, че няма краен срок, но е започнал интензивен дипломатически спринт в края на годината, като прие украинския президент Володимир Зеленски в имението си във Флорида.

Подобно на срещата им през октомври, руският президент Владимир Путин също е разговарял по телефона с американския лидер малко преди срещата със Зеленски. Тръмп изрази нова надежда за сътрудничество с Москва, която се стреми да избегне по-силен натиск от съюзниците на Украйна във Вашингтон и Европа.

Оптимизмът на Тръмп идва въпреки широкия скептицизъм в Европа относно намеренията на Путин, особено след поредното масирано бомбардиране на Киев, извършено точно когато Зеленски пътуваше към Флорида.

„Той е много сериозен“, каза Тръмп в отговор на въпрос дали Путин е ангажиран с мира въпреки атаките.

Тръмп добави, че и Украйна е предприела „много силни атаки“, които според него са били необходими, без да ги оценява негативно.

Преди началото на разговорите Тръмп написа в социалните мрежи, че телефонният му разговор с Путин е бил „много продуктивен“.

Говорейки редом до Зеленски пред камерите, Тръмп заяви, че бъдещото споразумение ще бъде изгодно за Украйна.

„Ще има споразумение за сигурност. Ще бъде силно споразумение“, каза американският президент.

„И европейските държави са силно ангажирани в това. Те ще бъдат силно ангажирани със защитата“, добави той.

Съветници на Тръмп вече са обсъждали гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, които на теория биха задължили съюзниците да реагират военно при ново руско нападение.

От своя страна Кремъл определи разговорите по-категорично, като заяви, че Тръмп е приел позицията, че временно прекратяване на огъня „само ще удължи конфликта“, и отново е поставил въпроса за териториални компромиси от страна на Украйна.

Зеленски, който в миналото е бил обект на остри словесни атаки от Тръмп, демонстрира готовност за сътрудничество по американските инициативи, без обаче Путин да е дал ясен сигнал, че ще ги приеме.

Очаква се разговорите между Тръмп и Зеленски да продължат около един час, след което двамата ще проведат съвместен разговор с лидери на ключови европейски съюзници. По-късно същия ден Тръмп и Путин ще разговарят отново по телефона.

Полският премиер Доналд Туск написа в X, че руските атаки срещу Киев „противоречат на очакванията на президента Тръмп“, въпреки готовността за компромиси от страна на Зеленски.

Атаката с дронове и ракети временно прекъсна електрозахранването и отоплението на стотици хиляди жители на Киев при минусови температури.

Преработеният мирен план, договорен след седмици интензивни преговори между САЩ и Украйна, предвижда спиране на войната по сегашните фронтови линии и възможно изтегляне на украински сили от изток, което би позволило създаването на демилитаризирани буферни зони. Това представлява най-ясното досега допускане на Киев за възможни териториални отстъпки, макар планът да не включва оттегляне от около 20% от Донецка област, основното искане на Русия.

„Много е важно нашите екипи да обсъдят стратегия“, каза Зеленски по време на срещата.

След това двамата президенти се оттеглиха за разговори на четири очи.

Междувременно Русия обвини Украйна и европейските ѝ съюзници, че се опитват да „торпилират“ по-ранен мирен план с посредничеството на САЩ, като Москва изтъква последните си военни успехи като аргумент за по-силна позиция на преговорите.