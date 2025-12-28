Влак с 250 пътници дерайлира частично в южно Мексико

Влак, превозващ около 250 души, е дерайлирал частично в неделя в Мексико, съобщиха властите, без да уточняват дали има загинали или ранени.

Локомотивът е излязъл от релсите по време на пътуване в южния щат Оахака, съобщиха от мексиканския флот, който управлява съответната железопътна линия.

Влакът се движи от Мексиканския залив до Тихия океан и превозва както пътници, така и товари.

Железопътната линия беше открита през 2023 г. като мащабен инфраструктурен проект за развитие на югоизточно Мексико под ръководството на тогавашния президент Андрес Мануел Лопес Обрадор.

Губернаторът на Оахака Саломон Хара заяви, че екипи на гражданската защита, полиция и линейки са на място, но и той не потвърди информация за загинали или ранени.