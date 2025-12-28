НА ЖИВО
          Война

          ВСУ ликвидираха над 100 руски спецназовци при операция с дронове в Бердянское

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешна операция  подразделение на руски специални части от Усурийск в Донецка област, съобщи Роберт „Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи (СБС) на ВСУ, предава УНИАН.

          „Над 120 войници от спезназа от 14-та бригада на руското ГРУ са ликвидирани в резултат на операция, планирана и проведена в нощта на 26 декември от Птици на 1-ви отделен център на Силите за безпилотни системи в село Бердянское, временно окупирана територия на Донецка област, според потвърдена оперативна информация“, написа Мадяр в Telegram.

          Тази бригада произхожда от град Усурийск. Нейната мисия е разузнаване и специални операции.

          По-специално, в резултат на разузнавателно-ударната операция срещу командния пункт и местата за разполагане на руските сили са загинали 51 руснаци и 74 са ранени.

