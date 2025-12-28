ВСУ поразиха радар и база за морски дронове на Русия в Крим

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са поразили важни цели на руската армия в Крим. Това съобщи Роберт „Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи (СБС) на ВСУ, в Telegram.

- Реклама -

Дронове от 1-ви отделен център на СБС са провели атаки срещу няколко военни обекта на полуострова през нощта.

По-конкретно, в село Черноморское в Крим са били ударени радарна станция „Валдай“, център за управление на комплекс за радарно разузнаване и база за съхранение и изстрелване на безекипажни военноморски катери.