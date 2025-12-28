НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ са избягали от опорните си пунктове край Лиман в Харковска област

          12
          154
          Украински военни
          Украински военни
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са превзели повече от десет опорни пункта на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Лиман, като украинските войници са избягали от почти половината от тях, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „На шест от 14-те превзети позиции вражеският личен състав просто го нямаше. Врагът е избягал набързо, въпреки че е имал всичко необходимо за отбрана“, казва събеседникът на агенцията.

          Освен това се отбелязва, че руските войски са унищожили голям склад за гориво на ВСУ близо до село Низи в Сумска област.

          Министерството на отбраната на Русия обяви превземането на Лиман в Харковска област на 11 декември. Селото се намира южно от Волчанск.

          Руските войски са превзели повече от десет опорни пункта на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Лиман, като украинските войници са избягали от почти половината от тях, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „На шест от 14-те превзети позиции вражеският личен състав просто го нямаше. Врагът е избягал набързо, въпреки че е имал всичко необходимо за отбрана“, казва събеседникът на агенцията.

          Освен това се отбелязва, че руските войски са унищожили голям склад за гориво на ВСУ близо до село Низи в Сумска област.

          Министерството на отбраната на Русия обяви превземането на Лиман в Харковска област на 11 декември. Селото се намира южно от Волчанск.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Паника в Гуляйполе: ВСУ избягаха от команден пункт след атака на ДРГ от трима руснаци

          Иван Христов -
          Команден пункт на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Гуляйполе, Запорожка област, е бил изоставен без бой поради дезорганизация на отбраната, паника сред личния...
          Война

          Тежки боеве при Покровск, ВСУ контраатакуват на цялото направление

          Иван Христов -
          В района на Покровск при Гришино се водят тежки битки, пише Military Analytics. Руската армия е успяла да се закрепи в покрайнините на населеното...
          Война

          ВСУ ликвидираха над 100 руски спецназовци при операция с дронове в Бердянское

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешна операция  подразделение на руски специални части от Усурийск в Донецка област, съобщи Роберт „Мадяр“ Бровди, командир...

          12 КОМЕНТАРА

            • Dimitar Simeonov смешко,защо не си зададеш въпроса защо руснаците не действат като евреите в Газа?А имат средствата и възможностите да го направят…или мисленето е извън възможностите ти🤣🤣🤣

            • Dimitar Simeonov Женчо, Киев може да бъде унищожен и за броени минути, но празната ти кратуна, как да го проумее! Тикво, в Осрайна всеки пети е руснак. Русия пипа по леко, за да не пострадат техните хора. Представи си, че Ердоган ни е нападнал – е, в районите с компактно турско население ще пипа по внимателно. Сега нали разбра?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions