Руските войски са превзели повече от десет опорни пункта на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Лиман, като украинските войници са избягали от почти половината от тях, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.
„На шест от 14-те превзети позиции вражеският личен състав просто го нямаше. Врагът е избягал набързо, въпреки че е имал всичко необходимо за отбрана“, казва събеседникът на агенцията.
Освен това се отбелязва, че руските войски са унищожили голям склад за гориво на ВСУ близо до село Низи в Сумска област.
Министерството на отбраната на Русия обяви превземането на Лиман в Харковска област на 11 декември. Селото се намира южно от Волчанск.
Гуляйполе,Купянск също
Браво, малко остана до Одеса и Киев.
Но Киев за 3 дни. На Берлииин за 1 седмица. Урррааа
Dimitar Simeonov смешко,защо не си зададеш въпроса защо руснаците не действат като евреите в Газа?А имат средствата и възможностите да го направят…или мисленето е извън възможностите ти🤣🤣🤣
Иво Търев верно ли бе, мужик насран?
Dimitar Simeonov добър автопортрет…това само потвърждава преценката ми относно умствените ти способности🤣🤣🤣
Dimitar Simeonov Женчо, Киев може да бъде унищожен и за броени минути, но празната ти кратуна, как да го проумее! Тикво, в Осрайна всеки пети е руснак. Русия пипа по леко, за да не пострадат техните хора. Представи си, че Ердоган ни е нападнал – е, в районите с компактно турско население ще пипа по внимателно. Сега нали разбра?
Смело напред.👌
Супер
Гаварит Масква
И кой го казва това?
Petar Dimitrov мъкаааааа…еврогейците вият на умряло🤣🤣🤣