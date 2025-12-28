Руските войски са превзели повече от десет опорни пункта на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Лиман, като украинските войници са избягали от почти половината от тях, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

- Реклама -

„На шест от 14-те превзети позиции вражеският личен състав просто го нямаше. Врагът е избягал набързо, въпреки че е имал всичко необходимо за отбрана“, казва събеседникът на агенцията.

Освен това се отбелязва, че руските войски са унищожили голям склад за гориво на ВСУ близо до село Низи в Сумска област.

Министерството на отбраната на Русия обяви превземането на Лиман в Харковска област на 11 декември. Селото се намира южно от Волчанск.