      неделя, 28.12.25
          Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия през 2026 г.

          Снимка: Andrej Cukic / БГНЕС
          Основното искане на протестиращите е прието – догодина в Сърбия ще се проведат предсрочни парламентарни избори.
          Това заяви тази вечер сръбският президент Александър Вучич пред сградата на Народното събрание в центъра на Белград, предаде БГНЕС.

          „Приехме основното им искане, ще отидем на избори скоро, догодина. Те просто няма да са толкова щастливи, когато преброят гласовете. Ще ги победим навсякъде в Сърбия“, заяви Вучич.

          По думите му „силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата“ на протестиращите.

          „Следващата година ще бъде една от най-добрите, ако не и най-добрата в историята на Сърбия. Ще бъдат построени най-много пътища и железопътни линии“, каза президентът.

          Той добави, че се гордее с факта, че по време на протестите в Сърбия не е имало жертви, за разлика от „десетките смъртни случаи по време на протестите на жълтите жилетки и уличните демонстрации във Франция“.

          „Колкото енергия и сила имам, за мен ще бъде чест да бъда с вас в борбата срещу всички, които искат да унищожат страната ни“, заяви Вучич, като уточни, че тази борба „трябва да бъде политическа“.

          Президентът каза още, че през последната година в Сърбия е имало „жестоки сблъсъци“ с протестиращите, при които са били разрушавани партийни помещения на Сръбската прогресивна партия, а някои хора са били бити.

          „Ще продължим да работим и ще продължим да градим. Казаха ни – вие се страхувате от нас, а ние въобще не се страхувахме от тях. Знаем кои са. Страхувахме се само да не отговорим с всички сили, защото защитихме имиджа им и защитихме Сърбия“, подчерта Вучич.

          Той добави, че в крайна сметка протестиращите не са пострадали, докато „само тези, които защитаваха Сърбия, бяха сериозно ранени – както от ножове, така и от оръжия“.

          Вучич определи отминаващата година като „най-трудната в живота си“, заради множеството обвинения и лъжи по негов адрес.

          „Успях да преживея всичко това и да остана на крака, и да се боря за Сърбия само защото вие – народът на Сърбия – ми дадохте сили. Благодаря ви безкрайно“, каза още той.

          Президентът завърши, като отдаде почит на хората и ветераните, които по думите му са защитили страната по време на протестите.

