Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия през 2026 г.

Основното искане на протестиращите е прието – догодина в Сърбия ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Това заяви тази вечер сръбският президент Александър Вучич пред сградата на Народното събрание в центъра на Белград, предаде БГНЕС.
По думите му „силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата“ на протестиращите.
Той добави, че се гордее с факта, че по време на протестите в Сърбия не е имало жертви, за разлика от „десетките смъртни случаи по време на протестите на жълтите жилетки и уличните демонстрации във Франция“.
Президентът каза още, че през последната година в Сърбия е имало „жестоки сблъсъци“ с протестиращите, при които са били разрушавани партийни помещения на Сръбската прогресивна партия, а някои хора са били бити.
Той добави, че в крайна сметка протестиращите не са пострадали, докато „само тези, които защитаваха Сърбия, бяха сериозно ранени – както от ножове, така и от оръжия“.
Вучич определи отминаващата година като „най-трудната в живота си“, заради множеството обвинения и лъжи по негов адрес.
Президентът завърши, като отдаде почит на хората и ветераните, които по думите му са защитили страната по време на протестите.
