Зеленски пристигна САЩ за среща с Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще проведе среща с американския си колега Доналд Тръмп, съобщава „Суспилне“.

- Реклама -

Зеленски по-рано заяви, че възнамерява да обсъди с американския лидер гаранциите за сигурност и тяхната продължителност, както и икономическата помощ за възстановяването на страната.

Заслужава да се отбележи, че преди да отлети за САЩ, украинският президент спря в Канада, където се срещна с премиера Марк Карни. Те проведоха и разговори с европейски лидери. Към него се присъединиха френският президент Еманюел Макрон, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

„По време на разговора ни обсъдихме текущия ни дипломатически напредък. Обсъдихме заедно най-важните ни приоритети. Украйна оценява подкрепата. Ще продължим разговора утре след срещата ни с президента Тръмп. Нуждаем се от силни позиции както на фронтовата линия, така и в дипломацията, за да предотвратим манипулациите на Путин и избягването на истински и справедлив край на войната. Светът има силата да гарантира сигурност и мир“, подчерта Володимир Зеленски.