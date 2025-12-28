Зеленски пристигна САЩ за среща с Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще проведе среща с американския си колега Доналд Тръмп, съобщава „Суспилне“.
Зеленски по-рано заяви, че възнамерява да обсъди с американския лидер гаранциите за сигурност и тяхната продължителност, както и икономическата помощ за възстановяването на страната.
Заслужава да се отбележи, че преди да отлети за САЩ, украинският президент спря в Канада, където се срещна с премиера Марк Карни. Те проведоха и разговори с европейски лидери. Към него се присъединиха френският президент Еманюел Макрон, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
„По време на разговора ни обсъдихме текущия ни дипломатически напредък. Обсъдихме заедно най-важните ни приоритети. Украйна оценява подкрепата. Ще продължим разговора утре след срещата ни с президента Тръмп. Нуждаем се от силни позиции както на фронтовата линия, така и в дипломацията, за да предотвратим манипулациите на Путин и избягването на истински и справедлив край на войната. Светът има силата да гарантира сигурност и мир“, подчерта Володимир Зеленски.
Този се не на пътува! Нали други плащат! И верно много го е страх да си седи в Усрайна! Може Путин да му дойде на чай!
И какво правят в Канада европейските лидери? Заговор ли?
И защо в Канада проведе разговори с европейски лидери? Защото Тръмп предварително ги изгони от срещата му със Зеленски?
Укренското сборище, наречено рада, открадна милиардите и този тръгна на нова просия….
Elena Georgieva този не е спирал да проси
Тия какви артисти са … . . .
Белото е изтрило мозъчните гънки на наркоманчето, какво като ходи и се оплаква пред кого ли не, пред тръмп хленча му няма да мине
Тръмп има хубава
Усмивка 😂😂😂
Тоя пък не се спря да проси и по празниците!