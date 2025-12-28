Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където днес се очаква да проведе важни двустранни разговори с Доналд Тръмп. Срещата е планирана за обяд местно време и ще се състои в частната резиденция на американския президент – Мар-а-Лаго, разположена в щата Флорида.
По информация, цитирана от БТА и украинската агенция Укринформ, в разговорите се очаква да се включат и американският специален пратеник Стив Уиткоф, както и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър.
Основен фокус на срещата ще бъдат възможностите за прекратяване на войната в Украйна, бъдещите гаранции за сигурност на страната и перспективите за задълбочаване на икономическото сътрудничество между Киев и Вашингтон.
Самият Зеленски потвърди, че разговорите с Тръмп ще обхванат всички теми от американския мирен план за Украйна, включващ 20 точки, по част от които към момента съществуват сериозни разногласия между страните.
От Украйна се очаква безусловна капитулация, нищо друго. Това е реалността.
