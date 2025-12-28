Зеленски пристигна в САЩ за ключова среща с Тръмп във Флорида

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където днес се очаква да проведе важни двустранни разговори с Доналд Тръмп. Срещата е планирана за обяд местно време и ще се състои в частната резиденция на американския президент – Мар-а-Лаго, разположена в щата Флорида.

- Реклама -

По информация, цитирана от БТА и украинската агенция Укринформ, в разговорите се очаква да се включат и американският специален пратеник Стив Уиткоф, както и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър.

Основен фокус на срещата ще бъдат възможностите за прекратяване на войната в Украйна, бъдещите гаранции за сигурност на страната и перспективите за задълбочаване на икономическото сътрудничество между Киев и Вашингтон.

Самият Зеленски потвърди, че разговорите с Тръмп ще обхванат всички теми от американския мирен план за Украйна, включващ 20 точки, по част от които към момента съществуват сериозни разногласия между страните.