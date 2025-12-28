НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски пристигна в САЩ за ключова среща с Тръмп във Флорида

          13
          67
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където днес се очаква да проведе важни двустранни разговори с Доналд Тръмп. Срещата е планирана за обяд местно време и ще се състои в частната резиденция на американския президент – Мар-а-Лаго, разположена в щата Флорида.

          - Реклама -

          По информация, цитирана от БТА и украинската агенция Укринформ, в разговорите се очаква да се включат и американският специален пратеник Стив Уиткоф, както и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър.

          Основен фокус на срещата ще бъдат възможностите за прекратяване на войната в Украйна, бъдещите гаранции за сигурност на страната и перспективите за задълбочаване на икономическото сътрудничество между Киев и Вашингтон.

          Самият Зеленски потвърди, че разговорите с Тръмп ще обхванат всички теми от американския мирен план за Украйна, включващ 20 точки, по част от които към момента съществуват сериозни разногласия между страните.

          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където днес се очаква да проведе важни двустранни разговори с Доналд Тръмп. Срещата е планирана за обяд местно време и ще се състои в частната резиденция на американския президент – Мар-а-Лаго, разположена в щата Флорида.

          - Реклама -

          По информация, цитирана от БТА и украинската агенция Укринформ, в разговорите се очаква да се включат и американският специален пратеник Стив Уиткоф, както и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър.

          Основен фокус на срещата ще бъдат възможностите за прекратяване на войната в Украйна, бъдещите гаранции за сигурност на страната и перспективите за задълбочаване на икономическото сътрудничество между Киев и Вашингтон.

          Самият Зеленски потвърди, че разговорите с Тръмп ще обхванат всички теми от американския мирен план за Украйна, включващ 20 точки, по част от които към момента съществуват сериозни разногласия между страните.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Почина легендата на френското кино Брижит Бардо

          Георги Петров -
          Легендарната френска актриса Брижит Бардо е починала на 91-годишна възраст, съобщават Sky News и френското издание Le Monde. Тя си е отишла след здравословни...
          Инциденти

          Самолет с рекламен банер се разби край Копакабана, пилотът загина

          Георги Петров -
          Самолет, теглещ рекламен банер, се разби в морето край плажа Копакабана в Рио де Жанейро, при инцидент в събота следобед. Пилотът е загинал, съобщиха...
          Икономика

          Инвестициите в биткойн – как корпоративната стратегия може да се превърне в сериозен риск

          Георги Петров -
          Рязкото поевтиняване на криптовалутите в края на годината разклати сериозно компании, които заложиха агресивно на биткойна като ключов елемент от финансовата си стратегия. Спадът...

          13 КОМЕНТАРА

            • Савко Савов Много са далече ватниците от тази реалност, но пък икономическата и социална катастрофа на кремълското блато е в кърпа вързано

          8. Ееееех,да можеше Путин да върне Сталин в Мавзолея – каква опашка на поклонение ще се образува!!!

          9. Каква ПАРОДИЯ! Ако,Йосиф Висарионович възкръсне ,оле-мале ! Един КЛОУН търгува милиони загинали РУСКИ войници за Освобождаването на т.н. „Украйна“ /тогава,нямаше такава ДЪРЖАВА,провинция на Русия!/ Еее,този Зеленски щеше да „живее“ в Сибир!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions