Жаир Болсонаро премина през медицинска процедура заради месеци на повтарящо се хълцане

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро е претърпял медицинска процедура за лечение на повтарящи се хълцания, от които страда от месеци, съобщи неговият медицински екип.

70-годишният Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за опит за преврат, беше временно освободен от затвора на 24 декември, за да се подложи на операция за ингвинална херния в болницата DF Star в Бразилия. Операцията е извършена на 25 декември без усложнения, след което той е останал под лекарско наблюдение в продължение на няколко дни, предаде АФП.

По време на болничния престой лекарите са взели решение да извършат анестезия на френичния нерв, който контролира диафрагмата, с цел овладяване на хроничното хълцане.

Лекарят на Болсонаро Клаудио Биролини обясни, че процедурата включва локализиране на френичния нерв с помощта на ултразвук и последващо инжектиране на локален аналгетик.

Процедурата, извършена на 27 декември, „е преминала добре“, съобщи друг член на медицинския екип – Матеус Салданя.

„Това не е операция и не включва никакви разрези“,

— подчерта Биролини, като уточни, че интервенцията е продължила около един час.

Лечението е приложено върху дясната страна на нерва, като процедурата за лявата страна е планирана за 29 декември.