      понеделник, 29.12.25
          1,47 милиарда евро: Получихме третото плащане по ПВУ

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България получи днес трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро, съобщиха от правителствената пресслужба.

          Средствата са преведени, след като Европейската комисия е оценила като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане.

          Третото искане по НПВУ обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото, подавано от България до момента. Сред ключовите отчетени мерки са реформи в научните изследвания и иновациите, декарбонизацията, обществените поръчки, управлението на държавните предприятия, развитието на електронното управление и електронното здравеопазване.

          Желязков: Чакаме трети транш по ПВУ до края на годината

          Това е второто плащане, получено от страната ни в рамките на мандата на настоящото правителство. С него общият обем на средствата, получени през годината от Европейската комисия, достига 1,9 млрд. евро, което представлява повече от половината от общата алокация на България по НПВУ.

          Значителен ръст се отчита и при реално разплатените средства към бенефициентите – от 1,5 млрд. лева в началото на годината до 4,5 млрд. лева към момента, което е увеличение над три пъти.

          През следващата година България предстои да подаде финалните четвърто и пето искане за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          От последните минути: Верижна катастрофа на пътя София-Варна, движението е блокирано

          Никола Павлов -
          Верижна катастрофа между три автомобила е станала около обяд на главния път София – Варна в района на Велико Търново. Инцидентът е довел до...
          Общество

          И утре бурен вятър и жълт код в цялата страна

          Никола Павлов -
          Жълт предупредителен код за силен вятър за утре, 30 декември, е издаден за всички 28 области на страната, съобщиха от Национален институт по метеорология...
          Политика

          Партия „Трети март“ с първи коментар, след като Радев ги нарече „измамници“

          Никола Павлов -
          „Реакцията на президента Румен Радев е адекватна. Защо? Защото той, ако потвърди, че е наш лидер – какъвто и да било, формален или неформален...

