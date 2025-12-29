1,47 милиарда евро: Получихме третото плащане по ПВУ

България получи днес трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро, съобщиха от правителствената пресслужба.

- Реклама -

Средствата са преведени, след като Европейската комисия е оценила като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане.

Третото искане по НПВУ обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото, подавано от България до момента. Сред ключовите отчетени мерки са реформи в научните изследвания и иновациите, декарбонизацията, обществените поръчки, управлението на държавните предприятия, развитието на електронното управление и електронното здравеопазване.

Това е второто плащане, получено от страната ни в рамките на мандата на настоящото правителство. С него общият обем на средствата, получени през годината от Европейската комисия, достига 1,9 млрд. евро, което представлява повече от половината от общата алокация на България по НПВУ.

Значителен ръст се отчита и при реално разплатените средства към бенефициентите – от 1,5 млрд. лева в началото на годината до 4,5 млрд. лева към момента, което е увеличение над три пъти.

През следващата година България предстои да подаде финалните четвърто и пето искане за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост.