Алекс Николов е в топ 3 на света! Все още не е ясно точното му класиране

Световният вицешампион с България и играч на италианския Лубе Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).

Снощи от федерацията обявиха всички състезатели между 4-о и 10-о място в подреждането. Сред тях са още двама българи – капитанът Алекс Грозданов, който е на 8-та позиция, както и 19-годишният разпределител Симеон Николов, заел шестото място.

В следващите три дни от FIVB ще обявят и призовата тройка.

Освен Алекс Николов, в нея вероятно ще попаднат световните шампиони с Италия Алесандро Микелето и Симоне Джанели.

Класация на FIVB за най-добър волейболист за 2025 година:

№4: Якуб Кохановски (Полша)

№5: Вилфредо Леон (Полша)

№6: СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)

№7: Фабио Балазо (Италия)

№8: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)

№9: Ян Кожамерник (Словения)

№10 Патрик Индра (Чехия)