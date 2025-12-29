НА ЖИВО
          Алекс Николов е в топ 3 на света! Все още не е ясно точното му класиране

          В следващите три дни от FIVB ще обявят и конкретните позиции в призовата тройка, като освен българинът там вероятно ще попаднат световните шампиони с Италия Алесандро Микелето и Симоне Джанели

          Снимка: www.facebook.com/volleyBUL.official
          Световният вицешампион с България и играч на италианския Лубе Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).

          Снощи от федерацията обявиха всички състезатели между 4-о и 10-о място в подреждането. Сред тях са още двама българи – капитанът Алекс Грозданов, който е на 8-та позиция, както и 19-годишният разпределител Симеон Николов, заел шестото място.

          В следващите три дни от FIVB ще обявят и призовата тройка.

          Освен Алекс Николов, в нея вероятно ще попаднат световните шампиони с Италия Алесандро Микелето и Симоне Джанели.

          Класация на FIVB за най-добър волейболист за 2025 година:

          №4: Якуб Кохановски (Полша)

          №5: Вилфредо Леон (Полша)

          №6: СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)

          №7: Фабио Балазо (Италия)

          №8: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)

          №9: Ян Кожамерник (Словения)

          №10 Патрик Индра (Чехия)

