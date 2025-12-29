НА ЖИВО
          Антъни Джошуа пострада при катастрофа

          Инцидентът се е случил в Нигерия като след пътното произшествие има две жертви

          Снимка: www.facebook.com/anthonyjoshuaboxer
          Антъни Джошуа е пострадал при тежка катастрофа с две жертви. Инцидентът се е случил в Нигерия, страната, от която са родителите на боксьора и той често посещава, съобщава Daily Mail, позовавайки се на информации на местни медии.

          Джипът, с който е пътувал 36-годишният Джошуа, се е ударил в спрял камион на магистралата Лагос–Ибадан, в района на Макун.

          Пред BBC нигерийските власти са потвърдили, че боксьорът е бил замесен в инцидента, а според първоначалните информации, Джошуа е с леки наранявания и без опасност за живота. 

          Към момента не се съобщава дали жертвите са пътували с Джошуа, а в социалните мрежи вече се появиха кадри от минутите след ужасния инцидент.

          Първо бе качена снимка, на която боксьорът седи на задната седалката на смачкан джип, а след това се появи и видео, на което Джошуа вече се намира в полицейски автомобил и разговаря с органите на реда.

          Боксьорът е бил откаран в болница, без да се обявява името на лечебното заведение от мерки за сигурност.

