„Антиспекула“: Голяма верига вдигна цените по Коледа с до 72%

Граждани са подали сигнали до организацията Антиспекула за тревожни промени в цените на основни хранителни стоки по време на коледните празници. Според подадената информация, в една от най-големите търговски вериги е отчетено поскъпване до 72% точно около празничните дни.

До организацията са изпратени снимки, на които се виждат цените на едни и същи продукти преди и след Коледа. По думите на потребителите:

зехтинът е поскъпнал с около 10 лева ,

, разтворимото кафе също бележи рязък скок ,

, лютеницата е увеличила цената си с близо 4 лева.

Сигналите пораждат съмнения за необосновано увеличение на цените именно в периода на повишено потребление, което гражданите определят като спекулативна практика. От „Антиспекула“ посочват, че ще анализират събраните данни и ще настояват за проверки от компетентните институции.