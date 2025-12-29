„Антиспекула“: Голяма верига вдигна цените по Коледа с до 72%

Граждани са подали сигнали до организацията Антиспекула за тревожни промени в цените на основни хранителни стоки по време на коледните празници. Според подадената информация, в една от най-големите търговски вериги е отчетено поскъпване до 72% точно около празничните дни.
До организацията са изпратени снимки, на които се виждат цените на едни и същи продукти преди и след Коледа. По думите на потребителите:
зехтинът е поскъпнал с около 10 лева,
разтворимото кафе също бележи рязък скок,
лютеницата е увеличила цената си с близо 4 лева.
Сигналите пораждат съмнения за необосновано увеличение на цените именно в периода на повишено потребление, което гражданите определят като спекулативна практика. От „Антиспекула“ посочват, че ще анализират събраните данни и ще настояват за проверки от компетентните институции.
