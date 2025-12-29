НА ЖИВО
          Банкови прекъсвания около Нова година: как ще работят услугите при въвеждането на еврото

          Дамяна Караджова
          Преминаването към еврото от 1 януари 2026 година изисква пренастройване на системите на търговските банки, поради което в последните дни на 2025-а и първите дни на новата година ще има временни прекъсвания на някои банкови услуги. Това показва справка на БТА в официалните съобщения на финансовите институции у нас.

          Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, без такси и без необходимост от действия от страна на клиентите. IBAN-ите на сметките остават непроменени, което означава, че не се изисква никаква предварителна подготовка.

          Кога няма да работят карти и банкомати

          Основното техническо прекъсване за всички банки е планирано между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари. В този интервал няма да бъде възможно плащане с физическа карта – нито на ПОС терминал, нито онлайн, както и теглене на пари в брой от банкомат.

          Техническите прекъсвания са сходни за повечето банки, като има малки разлики в часовете, необходими за пълното пренастройване на системите.

          Какво съветват банките

          Повечето банки препоръчват клиентите да разполагат с достатъчно пари в брой около Нова година, заради кратките технически паузи. През целия месец януари ще действа период на двойно обращение – в левове и евро, като при плащане в левове рестото ще се връща в евро.

          Важно е да се знае още, че междубанковите преводи и преводите към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември.

          Какво се променя от 1 януари

          • Банкоматите ще изплащат само евро
          • Внасянето на левове ще бъде преустановено поетапно
          • Онлайн и мобилното банкиране ще се възстановява поетапно между 1 и 3 януари, в зависимост от конкретната банка
          • Договорите, картите и сметките остават валидни

          БТА обобщава, че при всички банки у нас – големи и по-малки – превалутирането ще бъде автоматично и без загуба на средства, а временните ограничения са чисто технически и краткотрайни.

