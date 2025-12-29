Бивш външен министър на Полша: Европа загуби тежко войната с Русия, губи я и Украйна – въпросът е само колко

Президентът на Русия Владимир Путин ще излезе победител в преговорите между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Европа вече е загубила, и то тежко. Това заяви бившият министър на външните работи на Полша Яцек Чапутович в изявление в ефира на TVN24.

Той припомни, че след двустранните си разговори Тръмп и Зеленски трябва да разговарят с лидерите на ЕС.

„Един от ключовите въпроси, които трябва да бъдат решени, е обезпечаването на сигурността след постигане на прекратяване на огъня. Важно е европейците да дадат значителен принос към този процес, тъй като, както знаем, американците нямат намерение да изпращат войските си. Има обаче един проблем: Русия не иска да вижда чуждестранни войски на украинска територия“, казва политикът.

Той смята, че дискусията ще се съсредоточи върху това дали Европа ще изпрати своите войници и дали Америка ще ги подкрепи.

„Путин ще излезе победител от всичко това. Украйна вече загуби, единственият въпрос е с колко. Европа също загуби и то тежко. Без съмнение. Нейната роля става все по-маловажна, тъй като именно нейните политики доведоха до избухването на този военен конфликт. Това е мнение, споделяно от американците, и аз също се придържам към тази гледна точка“, продължи Чапутович.