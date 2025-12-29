Борисов с остро предупреждение: „Не си играйте с нещо, което не разбирате – това е опасно за държавата“

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остро публично предупреждение чрез видеообръщение във Facebook, като заяви, че определени действия и внушения са „страшно опасни за държавата“.
В изявлението си той направи и историческа препратка, свързана с Възродителния процес, като отправи директен апел към хората, които според него подценяват последиците от подобни действия.
По думите му подобно поведение носи реален риск за стабилността на страната, а предупреждението му е отправено именно с цел да се избегнат тежки последици за България.
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остро публично предупреждение чрез видеообръщение във Facebook, като заяви, че определени действия и внушения са „страшно опасни за държавата“.
В изявлението си той направи и историческа препратка, свързана с Възродителния процес, като отправи директен апел към хората, които според него подценяват последиците от подобни действия.
По думите му подобно поведение носи реален риск за стабилността на страната, а предупреждението му е отправено именно с цел да се избегнат тежки последици за България.
САМО БАНДИТА ЗНАЕ КАК ДА ПРОДАВА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСТОТО БОГАТСТВО!
Защо не си ходиш. Да дундуркаш внуците. Стига кра че се усра
Всички действия против 15 годишното зануляване на държавноста от ГЕРБ- ДПС са ПРАВИЛНИ И КРАЙНО НЕОБХОДИМИ.
Милиони за реклама и пропаганда на
еврото. Изпълзяха най-големите
плазмодий да ни убеждават и лъжат.
Мн. ни подценяват, като ни мислят за
страхливи и невежи
Народът не е прост
Народът ни е мъдър.
САМО ВОЖДА РАЗБИРА….,ЗАТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ.
Баце ги разбира нещата, стар джих@дист е…
Еха, то ти го разбораш много…. Нсй добре е да остане в миналото, иначе ще е по лошо да се рови и обижда бе. ⁉️
И го казва тоя на който iQ -то му е равно на номера на обувките му! 😂 Бokлук!!!
Тиквата поне си призна че е бил в Дулово през 1989 година . Само че е долна лъжа че е бил там за да пази реколтата. Пожарната беше там за да вкарват арестуваните протестиращи в пожарните автомобили и да ги пребиват жестоко. Всички в тези райони знаят за това.
Юда на България, ЮДА,ЮДА,ЮДА
Питайте го къде е бил по време на възродителния процес тоя болшевик
Кога завърши икономика,дипломация ,нямаш право без образование да си отваряш устата ,смешен си.
Тресе го деменцията.
Борисов, лъжльо, що не излезе с тези призиви, когато „Възраждане“ призоваваха към гражданска война? Що не гласувахте да им паднат имунитетите за палежа и атаката с чукове над сградата на Дома на Европа?
Жалка работа сте, Борисов.
ДС разработката ,плаши с ДС🤔😂😂
борисоФ!
Вие го правите!
Спрете да разделяте народа с вашите секти!
Номерата са ви изтъркани!
Ти си най-големия участник на всичко!
От комунизма до сега новия фашизъм!
Как се разлага и гние една тлъста торба сланина и вони на ПОРОЦИ! Софиянци се оплакват,че дишат вреден въздух….
А ти ИГРАЧА ни вкара в ШАХ и МАТ,че ще плащат 10поколения по теб😡😡😡
Нужен е нов възродителен процес. Не за мюсулманите, а за бългерианите!
Най голямата опасност за Държавата си ти простако
Не участва в някоя схема за кражба, затова ли се е разпянил?
ТОЙ, КАТО БИВШ КОМУНИСТ ДАВА АКЪЛ НА МЛАДИТЕ КОМУНИСТЧЕТА!
Георги Кирилов не е бивш.
Георги Кирилов, тези , към които се обръща, не са млади комунист чета, а демократи и реформатори, които, ако им гласуваме доверие, ще разбият порочния модел.
Petar Petrov ТОЙ ТАКА ГИ НАРИЧА, АЗ НЕ СЪМ КАЗАЛ ТЕЗИ ДУМИ!
Бягай бе не кръш
Така си е👍От кражби не разбираме.
Какъв е поводът за това изявление.всеки може да каже .хей ахаа да знаеш .
Щото ти си големия „разбирач“…
Ти разбираш от далавери
Защото ти разбираш затова България затъва
Защото той разбира…..от далавери
А ние искаме бейко бастисан, барабар с ортаците, та да настане веселба.