      понеделник, 29.12.25
          Борисов с остро предупреждение: „Не си играйте с нещо, което не разбирате – това е опасно за държавата“

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остро публично предупреждение чрез видеообръщение във Facebook, като заяви, че определени действия и внушения са „страшно опасни за държавата“.

          „Пребоядисани млади комунистчета – играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата. Не го правете! Това е лошо за България!“, заяви Борисов.

          В изявлението си той направи и историческа препратка, свързана с Възродителния процес, като отправи директен апел към хората, които според него подценяват последиците от подобни действия.

          „Искам да кажа на тези комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а нас тогава, като млади офицери, ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата – не си играйте с нещо, което не разбирате“, каза още Борисов.

          По думите му подобно поведение носи реален риск за стабилността на страната, а предупреждението му е отправено именно с цел да се избегнат тежки последици за България.

          33 КОМЕНТАРА

          3. Всички действия против 15 годишното зануляване на държавноста от ГЕРБ- ДПС са ПРАВИЛНИ И КРАЙНО НЕОБХОДИМИ.

          4. Милиони за реклама и пропаганда на
            еврото. Изпълзяха най-големите
            плазмодий да ни убеждават и лъжат.
            Мн. ни подценяват, като ни мислят за
            страхливи и невежи
            Народът не е прост
            Народът ни е мъдър.

          7. Еха, то ти го разбораш много…. Нсй добре е да остане в миналото, иначе ще е по лошо да се рови и обижда бе. ⁉️

          9. Тиквата поне си призна че е бил в Дулово през 1989 година . Само че е долна лъжа че е бил там за да пази реколтата. Пожарната беше там за да вкарват арестуваните протестиращи в пожарните автомобили и да ги пребиват жестоко. Всички в тези райони знаят за това.

          12. Кога завърши икономика,дипломация ,нямаш право без образование да си отваряш устата ,смешен си.

          14. Борисов, лъжльо, що не излезе с тези призиви, когато „Възраждане“ призоваваха към гражданска война? Що не гласувахте да им паднат имунитетите за палежа и атаката с чукове над сградата на Дома на Европа?
            Жалка работа сте, Борисов.

          16. борисоФ!
            Вие го правите!
            Спрете да разделяте народа с вашите секти!
            Номерата са ви изтъркани!
            Ти си най-големия участник на всичко!
            От комунизма до сега новия фашизъм!

          17. Как се разлага и гние една тлъста торба сланина и вони на ПОРОЦИ! Софиянци се оплакват,че дишат вреден въздух….

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

