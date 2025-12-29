Борисов с остро предупреждение: „Не си играйте с нещо, което не разбирате – това е опасно за държавата“

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остро публично предупреждение чрез видеообръщение във Facebook, като заяви, че определени действия и внушения са „страшно опасни за държавата“.

„Пребоядисани млади комунистчета – играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата. Не го правете! Това е лошо за България!", заяви Борисов.

В изявлението си той направи и историческа препратка, свързана с Възродителния процес, като отправи директен апел към хората, които според него подценяват последиците от подобни действия.

„Искам да кажа на тези комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а нас тогава, като млади офицери, ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата – не си играйте с нещо, което не разбирате“, каза още Борисов.

По думите му подобно поведение носи реален риск за стабилността на страната, а предупреждението му е отправено именно с цел да се избегнат тежки последици за България.