      вторник, 30.12.25
          Божидар Божанов: ГЕРБ и ДПС блокират контрола над фиктивните хоспитализации

          Съпреседателят на „Да, България“ Божидар Божанов изрази остра позиция относно разкритията за злоупотреби в здравната система. Реакцията му бе провокирана от информация на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която констатира сериозни несъответствия при отчитането на хоспитализации. Анализ на институцията показва, че близо 4000 души са посещавали игрални зали, докато официално са се водили настанени за болнично лечение.

          Божанов обвърза съществуването на тези злоупотреби с политическия отказ за въвеждане на дигитален контрол от страна на пациентите. Според него именно липсата на уведомителна система позволява източването на обществен ресурс.

          „Защо ГЕРБ и ДПС отказват от години да приемат нашето предложение за уведомления (чрез sms напр.) на пациентите при хоспитализация? Защото ще секне ето тази схема с фиктивните хоспитализиции: хиляди хоспитализирани са открити в регистъра на НАП, че по това време са били в казина. И то схемата ще спре чрез контрол от самите пациенти“, написа депутатът в социалните мрежи.

          Народният представител припомни, че е настоявал за по-сериозни засечки между различните масиви с данни, за да се ограничат подобни практики.

          „Лятото писах на НЗОК да засичат данните за хоспитализации с данните за издадените болнични. От отговора не останах с впечатление, че се прави. Добре е, все пак, че са започнали отнякъде. Но това е само върхът на айсберга. Разрешенията за болнични легла също са част от голямата картина на източването на здравната каса“, допълни Божанов в своя коментар.

