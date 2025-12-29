DeepState: Руснаците разстреляха украински пленници при Гуляйполе

Според информация на аналитичния проект DeepState, на 20 декември руски войски са застреляли и убили трима членове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) южно от Гуляйполе в Запорожка област.

Събитието се е случило на 20 декември 2025 г.

Бойци от една от механизираните бригади е трябвало да заемат позиции, предварително изоставени от друго подразделение, но руснаците вече са чакали там.