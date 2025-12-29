НА ЖИВО
          DeepState: Руснаците разстреляха украински пленници при Гуляйполе

          Застреляни украински бойци при Гуляйполе
          Застреляни украински бойци при Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Според информация на аналитичния проект DeepState, на 20 декември руски войски са застреляли и убили трима членове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) южно от Гуляйполе в Запорожка област.

          Събитието се е случило на 20 декември 2025 г.

          Бойци от една от механизираните бригади е трябвало да заемат позиции, предварително изоставени от друго подразделение, но руснаците вече са чакали там.

